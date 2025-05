Atlético-MG: Arena MRV passa por última etapa na troca de gramado e terá primeiro treino

O Atlético Mineiro está próximo de atuar na Arena MRV nesta temporada. O estádio passa pela última etapa da troca do gramado, para piso de grama sintética. Assim, a equipe fará o primeiro treino após a instalação, neste sábado (3), às 10h.

Nesta sexta-feira (2), portanto, o clube faz a última etapa do processo antes de finalizar, colocando cortiça – um material vegetal – e terminando a instalação da irrigação. Dessa forma, o treino no novo gramado faz parte da programação do Atlético no processo de adaptação do elenco ao novo piso.

A vistoria do local também já está marcada para a próxima segunda-feira (5). A expectativa, portanto, é que o Galo volte a atuar na Arena MRV contra o Fluminense, no próximo domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro.

A Arena MRV não recebe jogos desde a última temporada. Aliás, último jogo com torcida foi na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, em novembro. No entanto, após o confronto, o Galo chegou a atuar no estádio, mas de portões fechados por motivos de punição por conta das brigas que ocorreram na decisão. A previsão inicial era que a Arena MRV estaria disponível para receber partidas no início de abril. Porém, por conta de uma greve na Receita Federal, o gramado, importado da Europa, teve um atraso na entrega, o que atrasou para instalação. Vale ressaltar, portanto, que o Galo ainda não atuou na Arena MRV nesta temporada. Assim, o Atlético jogou todas as partidas no Mineirão – onde continuará jogando até a finalização das obras na arena.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.