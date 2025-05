Botafogo terá mudanças na defesa e no ataque contra o Bahia

Com desfalques, o Botafogo terá pelo menos duas mudanças no time titular para enfrentar o Bahia, às 21h deste sábado, em jogo pela sétima rodada do Brasileirão. O volante Gregore e o zagueiro Barboza estão suspensos. Desta maneira, Danilo Barbosa e David Ricardo devem assumir as vagas dos jogadores, rescpetivamente.

No setor ofensivo, o técnico Renato Paiva também fará modificações. Savarino está com lesão na coxa direita. Além dele, Matheus Martins também é desfalque por problema físico. Ao todo, o time acumula sete desfalques.

No treino desta sexta-feira (2), o técnico português indicou a manutenção da formação com dois atacantes. Uma das variações foi com Patrick de Paula ocupando uma área mais avançada do campo, mas também tendo um ponta do outro lado. Além disso, uma outra alternativa foi com a entrada de Jeffinho.

Santiago Rodríguez e Marçal, outras opções do elenco, estão em fase final de recuperação e também seguem fora do jogo deste sábado.

A provável escalação do Botafogo é: John; Vitinho, Jair, David Ricardo, Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas; Artur, Patrick de Paula (Jeffinho); Igor Jesus, Mastriani (Rwan Cruz).

Por fim, o Botafogo ocupa a oitava posição, com oito pontos, e quer a vitória para subir na tabela de classificação. O Bahia, por sua vez, busca se aproximar dos líderes da tabela e pode chegar ao G4 caso os adversários à sua frente tropecem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.