Flamengo inicia conversas para renovação com Pedro

Com o retorno do atacante Pedro aos gramados, o Flamengo também já busca a renovação de contrato com o atleta. O clube tenta brecar as investidas na próxima janela de transferências e já existe um acordo entre José Boto e empresários do atacante pela renovação e valorização salarial, mas depende da aprovação do presidente Bap. Em meio a isso, o Nottingham Forest (ING) segue de olho no jogador. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Pedro tem contrato com o Flamengo até 2027 e tem um salário defasado em relação a outros companheiros de elenco. Antes de o camisa 9 sofrer grave lesão no joelho, agentes do jogador tinham acordo com a antiga gestão para rever essas situações.

Agora, com o atleta retornando os gramados e atingindo boas performances, o assunto voltou à tona. Desse modo, os empresários de Pedro já conversaram com José Boto, diretor técnico de futebol do Flamengo, e cobraram essa valorização salarial. As negociações, inclusive, já estão em andamento.

Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em setembro do ano passado, em treino da Seleção Brasileira. Assim, o camisa 9 ficou longe dos gramados por sete meses. Apesar disso, o jogador marcou 30 gols em 43 jogos pelo Flamengo.

Ele voltou na derrota diante do Central Cordoba, da Argentina, pela Libertadores. Contudo, teve uma atuação discreta. Já na goleada sobre o Juventude, onde também entrou na etapa final, fez dois gols. Na sequência, o atacante não foi utilizado contra o Grêmio, porém, depois teve boas atuações. As mais emblemáticas até aqui foram na goleada contra Juventude e Corinthians, nas quais o camisa 9 marcou dois gols em cada duelo.

