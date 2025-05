Atlético encaminha contratação do atacante Dudu

Dudu rescindiu com Cruzeiro nesta sexta-feira e está perto do Atlético - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O atacante Dudu está próximo de se tornar o novo reforço do Atlético-MG. O jogador rescindiu com o Cruzeiro nesta sexta-feira e está livre no mercado. O Galo esperava que o experiente jogador saísse de maneira livre do rival mineiro. Com o sinal positivo, alinhou contrato com Dudu e espera oficializar o negócio em breve. A informação é do portal Uol.

A situação de Dudu se agravou no Cruzeiro após o gesto com a mão do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, antes da partida do último domingo, contra o Vasco, indicando que Dudu deixaria o clube.

O principal fator para o acerto foi o treinador Cuca. O comandante do Galo procurou entender o momento do jogador, situação dele no clube rival e a possibilidade de transferência. Depois da rescisão, as conversas com o clube do Atlético ficaram mais fáceis. Os dois, afinal, construíram forte relação, quando trabalharam juntos no Palmeiras, entre 2016 e 2017.

Aliás, Cuca chegou a pedir um atacante no estilo de Dudu há algum tempo à diretoria. Inclusive, ambos tiveram um diálogo recentemente no qual o treinador informou como pretende utilizar o avante.

Dudu pelo Cruzeiro

A chegada do Dudu ao Cruzeiro foi uma das maiores contratações do clube para a temporada. O jogador deixou o Palmeiras, onde conquistou vários títulos, e retornou para a Raposa, clube em que começou a sua carreira. Aliás, o vínculo entre as partes era até 2027, mas acabou encerrado com menos de seis meses. Agora, o atacante está na mira de Grêmio e Atlético Mineiro para a próxima janela de transferências.

Nesta temporada, Dudu entrou em campo 17 vezes pelo Cruzeiro, entre Campeonato Mineiro, Sul-Americana e Brasileiro. Ao todo, portanto, ele soma dois gols e nenhuma assistência.

Vale ressaltar, portanto, que como não atuou em sete partidas pelo Brasileiro, Dudu pode defender qualquer clube da Série A nesta temporada. Além disso, também não foi relacionado para o confronto da Copa do Brasil e poderá atuar na competição por outro clube este ano.

