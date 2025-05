City vence Wolverhampton e se aproxima da vaga na Champions

O Manchester City está cada vez mais perto de confirmar sua participação na próxima edição da Champions. Nesta sexta-feira (2), na partida de abertura da 35ª rodada da Premier League, o time aproveitou o mando de campo e venceu o Wolverhampton por 1 a 0, no Etihad Stadium, e se firmou na luta por uma vaga na principal competição de clubes do futebol europeu. O gol foi marcado por Kevin de Bruyne, que está de saída do clube inglês. Além disso, o belga encerrou uma sequência de seis vitórias do Wolves, comandado pelo técnico português Vitor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians.

Dessa maneira, o City chegou a quarta vitória seguida na Premier League e subiu para a terceira posição, com 64 pontos. Além disso, mesmo que seus principais concorrentes na parte de cima tabela vençam seus compromissos nesta 35ª rodada, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola não vai sair do G-5. A única equipe que pode ultrapassar o City é o Newcastle, 4º colocado com 62 pontos. Chelsea (5º), Nottingham Forest (6º) e Aston Villa (7º) também estão na briga por uma vaga nas próximas competições europeias.

Por outro lado, o Wolverhampton apenas cumpre tabela nesta reta final de temporada. Isto porque o grande objetivo do clube foi atingido após a chegada do técnico Vitor Pereira, que livrou o time do rebaixamento. Com a derrota, a equipe segue com 41 pontos, na 13ª colocação, com 20 de vantagem para o Ipswich Town, que abre a degola.

Por fim, com somente mais três rodadas para o fim da Premier League, o City terá pela frente Southampton, fora de casa, o Bournemouth, em Manchester, e encerra a temporada no duelo contra o Fulham, em Londres.

Jogos da 35ª rodada da Premier League

Sexta-feira (2/5)

Manchester City 1×0 Wolverhampton

Sábado (3/5)

Aston Villa x Fulham – 8h30

Leicester x Southampton – 11h

Everton x Ipswich Town – 11h

Arsenal x Bournemouth – 13h30

Domingo (4/5)

Brighton x Newcastle – 10h

Brentford x Manchester United – 10h

West Ham x Tottenham – 10h

Chelsea x Liverpool – 12h30

Segunda-feira (5/5)

Crystal Palace x Nottingham Forest – 16h

*Horários de Brasília.

