Inter encara maratona fora de Porto Alegre: 12 mil km

O mês de maio será de desafios logísticos para o Internacional. O clube gaúcho terá quatro compromissos consecutivos como visitante, percorrendo mais de 12,7 mil quilômetros em menos de 15 dias. A maratona começa neste sábado (3), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília), e inclui deslocamentos por três países: Brasil, Colômbia e Uruguai.

Após o duelo em São Paulo, o Colorado viaja para Medellín, onde enfrentará o Atlético Nacional, pela Libertadores. Em seguida, encara o Botafogo no Rio de Janeiro, e fecha a sequência fora de casa em Montevidéu, contra o Nacional. O reencontro com a torcida no Beira-Rio está marcado para o dia 18, contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro.

“As viagens impactam muito, principalmente nós que estaremos no meio de Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, ou seja, viagem longa significa mais tempo de deslocamento e, por consequência, menos tempo de recuperação para os atletas. E como eu acho que a competição é equilibrada, é óbvio que o tema da logística é um tema importante, esse fator desequilibra de alguma forma, mas não podemos escolher adversário, então vamos enfrentar isso tudo para que possamos continuar competindo em alto nível, mesmo diante de um calendário tão exigente”, afirmou Alessandro Barcellos, presidente do Inter.

Especialistas alertam para risco de lesões

A sequência de jogos fora de casa exige atenção especial da comissão técnica e dos profissionais de saúde. Segundo Rodrigo Oliveira, fisioterapeuta esportivo, maratonas assim afetam diretamente a recuperação dos atletas.

“Uma sequência de duelos como visitante afeta diretamente aspectos como o descanso, a alimentação e outros elementos essenciais, o que sobrecarrega os profissionais, criando um ambiente propício para queda no desempenho e aumento do risco de lesões musculares”, disse.

A médica Flávia Magalhães reforça os impactos das viagens.

“A rotina para uma maratona de jogos, como os horários de voos, frequentemente durante a madrugada, além da falta do descanso necessário, impacta fatores hormonais (ciclo de sono e vigília), alimentação, hidratação e repouso. Esses elementos resultam em alterações na performance do atleta, como cansaço precoce, uma necessidade mais acentuada de ajustes ao ciclo biológico do indivíduo, alterações no processo de recuperação – imprescindível para atletas de alto nível, além de aumentar a probabilidade de lesões”, afirmou.

Apesar do desgaste, porém, o Inter vive boa fase em 2025: 22 jogos, com 13 vitórias, 8 empates e apenas 1 derrota.

Confira a sequência de jogos do Inter

3/5 – Corinthians – Brasileirão (Fora)

8/5 – Atlético Nacional – Libertadores (Fora)

11/5 – Botafogo – Brasileirão (Fora)

15/5 – Nacional – Libertadores (Fora)

