Chama o Samu! Atacante faz dois, e Porto vence pelo Campeonato Português

O Porto contou com mais uma grande atuação do jovem Samu para garantir outra vitória do Porto, desta vez pela 32ª rodada do Campeonato Português. Nesta sexta-feira (2), o atacante marcou duas vezes no Estádio dos Dragões no triunfo por 3 a 1 sobre o Moreirense. Francisco Moura fez o outro, enquanto o brasileiro Yan Maranhão anotou o do time visitante.

O resultado deixa o Porto com 65 pontos, provisoriamente na terceira colocação, com um a mais que o Braga, que ainda joga na rodada. No entanto, a equipe não tem mais chances de título. Já o Moreirense segue em décimo, com 36.

As duas equipes voltam a jogar no domingo, 11 de maio. Enquanto o Moreirense recebe o Estoril às 14h (de Brasília), o Porto visita o Boavista, às 16h30.

Em casa, o Porto começou em cima do Moreirense e criou boas chances, principalmente com Samu. Rodrigo Mora também desperdiçou oportunidade, mandando na trave. Contudo, quem abriu o placar foi o Moreirense, com o brasileiro Yan Maranhão. Contudo, os Dragões conseguiram o empate ainda no primeiro com Francisco Moura, após passe de Fábio Vieira.

Na etapa final, a estrela do jovem Samu brilhou. Aos 25 minutos, o espanhol converteu pênalti a favor do Porto, após o lance ser checado pelo VAR. Não demorou muito para o jogador fazer o terceiro da equipe da casa, ao receber de Rodrigo Mora e finalizar com precisão. Foi o 18º gol do astro portista no Campeonato Português.

