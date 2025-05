Palmeiras x São Paulo: (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (03), Palmeiras e São Paulo se enfrentam no futebol feminino, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, com mando do Verdão, acontece na Arena Barueri, às 18h (de Brasília). As equipes ocupam a terceira e a quinta colocações, respectivamente.

Onde assistir

O SporTV transmite ao vivo.

Como chega o Palmeiras

Após golear o Juventude na rodada anterior, o Palmeiras chega menos pressionado e com chance de embalar de vez na competição. A equipe volta a atuar em casa para apagar a má impressão deixada na derrota para a Ferroviária, líder do campeonato. Com 17 pontos, o Verdão ocupa a terceira posição. No ataque, Laís Estevam e Amanda Gutierres seguem como as principais esperanças de gol no clássico Choque-Rei.

Como chega o São Paulo

Do lado do Tricolor do Morumbis, o time vem de uma derrota em casa por 3 a 1 para o América-MG. Agora, precisa se recuperar como visitante para seguir no G4 e dentro do grupo dos oito primeiros que avançam à próxima fase. Sob o comando do técnico Thiago Viana, o São Paulo aposta nos gols de Crivelari e Dudinha para vencer o clássico. No momento, ocupando a quinta colocação, portanto, com 14 pontos.

9ª rodada do Brasileirão Feminino

Data e horário: 03/05-/2025, às 18h (de Brasília)

Local: Arena Barueri-SP

PALMEIRAS: Natascha; Rhay Coutinho, Pati Maldaner, Isadora, Fe Palermo; Brena Carolina, Ingryd Lima, Andressinha, Yoreli Rincon; Lais Estevam, Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Day Silva, Bia Menezes, Maressa, Aline, Camilinha, Isa, Crivelari e Dudinha. Técnico: Thiago Viana

Árbitro: Daiane Muniz (SP)

Assistentes: Leandra Aires Cossette (SP) e Izabele de Oliveira (SP) .

