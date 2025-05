Sport passa a comercializar ingressos pelo WhatsApp; conheça tecnologia

O Sport será pioneiro em venda de ingressos via Instagram no futebol brasileiro. A empresa brasileira Imply Tecnologia, que atua na comercialização das entradas, controle de acessos, reconhecimento facial, gestão de sócios e consumos cashless, está desenvolvendo a integração de sua plataforma ElevenTickets com o WhatsApp. Os primeiros testes com o clube pernambucano estão agendados para as próximas semanas.

Na prática, esse sistema estará aos aplicativos do Sport, que já é pela Imply ElevenTickets desde 2022. Com a implantação de tecnologias integradas para venda de ingressos, controle de acessos com reconhecimento facial, gestão de sócios, mensalidades e programas de vantagens. Além disso, equipes de suporte e consultorias personalizadas.

Assim, essa venda de ingressos via WhatsApp será por meio da tecnologia de inteligência artificial generativa da fintech Z.ro Bank, especialista em meios de pagamentos e primeiro banco ‘developer first’ do Brasil. Portanto, cada torcedor será conduzido em sua jornada de compra, seguindo as orientações passadas por IA.

O torcedor do Sport, aliás, poderá realizar todo o processo de compra de ingressos diretamente dentro do WhatsApp. A integração com a plataforma ElevenTickets, afinal, permitirá um atendimento automatizado e inteligente, com uma interface intuitiva e segura.

Como funcionará a venda de ingressos pelo WhatsApp

– Início da conversa via WhatsApp: O torcedor inicia uma conversa com o número oficial do clube.

– Atendimento automatizado com IA: Um chatbot com inteligência artificial integrada identifica o usuário e apresenta as opções disponíveis para compra de ingressos.

– Validação do torcedor: O sistema realiza o reconhecimento do CPF. Quando necessário, autenticação facial para garantir a segurança da transação.

– Seleção de jogo e setor: O torcedor escolhe a partida desejada, o setor do estádio e a quantidade de ingressos.

– Pagamento integrado: O pagamento é diretamente dentro da conversa no WhatsApp, por meio de opções como Pix, cartão de crédito, ou saldo disponível no programa de sócio torcedor.

– Confirmação e emissão do ingresso: ingresso digital vai para o torcedor.

“Estamos muito orgulhosos em lançar, de forma pioneira no Brasil, a venda de ingressos integrada ao WhatsApp. Essa inovação representa mais um passo importante na nossa missão de simplificar e transformar a experiência de compra de ingressos por meio da tecnologia. Com inteligência artificial, segurança de ponta e foco total na usabilidade. Tornamos possível que o torcedor compre ingressos de forma rápida, prática e sem sair do aplicativo”, afirma Tironi Paz Ortiz, CEO e fundador da Imply.

Por fim, Yuri Romão, presidente do Sport, destacou que “o clube tem como prioridade modernizar e aprimorar as experiências dos torcedores.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.