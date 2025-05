Torcedor ganha camisas do Flamengo após sofrer agressão durante o clássico

Torcedores do Fluminense deixaram rivalidade de lado e se solidarizam com torcedor do Flamengo, que foi vítima de agressão - (crédito: Foto: Arquivo pessoal)

A conquista do Flamengo na última edição do Campeonato Carioca representou um trauma para um torcedor. Trata-se de Marcos Vinícios, que foi alvo de agressão por parte de uma torcida organizada do Fluminense, adversário do Rubro-Negro na ocasião. O episódio sensibilizou alguns tricolores que decidiram presentear a vítima com duas camisas do seu clube do coração.

Marcos estava acompanhando o clássico no dia 16 de março, em um bar na Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Naquele momento, ele estava na reta final de seu horário de trabalho como porteiro. Enquanto aguardava a chegada do ônibus, ele assistia aos últimos minutos do Fla-Flu.

Relatos da agressão

Inclusive, ele utilizava a sua única camisa original do Flamengo, personalizada com o nome de suas filhas. Até que inesperadamente, Marcos foi vítima da torcida organizada que rasgou a vestimenta. Em entrevista ao “Lance!”, o Flamenguista relembrou como foi o episódio.

“O Fla-Flu foi no domingo, e eu largo às 18h. Estava assistindo ao jogo lá, e o outro porteiro me rendeu 20 minutos antes. Eu fui para o ponto e perguntei ao motorista que horas o ônibus para a Penha passaria, isso umas 17h45. Ele me falou: ‘Cara, só vai passar lá para as 18h30, 18h40’. Tentei ver o aplicativo de moto, mas estava muito caro. Atravessei para o outro lado da rua e tinha um bar de esquina passando o jogo, tinham uns caras do lado de fora vendo, todo mundo sentado. Pensei: ‘Vou assistir ao restinho do jogo, daqui dá para ver o ponto. Quando o ônibus chegar, eu atravesso, entro nele e vou embora’, contou o flamenguista.

“Aí beleza, atravessei, estava assistindo ao jogo, e de repente, em direção da praça, uma correria. Sabe quando você fica estatelado, pensando para onde vai? Eu fiquei de boa, e o pessoal gritando: “A Young Flu tá vindo”. Foi muito rápido, quando eu vi eles já estavam em cima, saíram chutando todo mundo. Não deu tempo de eu tirar a camisa para guardar, eles chegaram chutando todo mundo, pegando garrafinha de água e tacando. Me pegaram, me tacaram no chão, me chutaram e rasgaram minha camisa. O “moleque” que estava do meu lado me levantou, eu entrei no bar e fiquei escondido dentro do banheiro. O banheiro pequenininho e umas 20 pessoas lá. Fiquei chateado, continuei com a camisa para não ir sem para casa. Mas fiquei mega chateado, tinha o nome das minhas filhas nas costas”, complementou.

Atitude solidário de tricolores com torcedor do Flamengo

Andrey Faria, morador do prédio onde Marcos trabalha, tomou conhecimento da situação, sensibilizou-se com o incidente e decidiu fazer algo pelo funcionário. Assim, ao lado de alguns amigos também tricolores, presentearam o porteiro com duas camisas do Flamengo.

Marcos frisou que sua primeira intenção não era contar sobre a agressão. Na realidade, ele brincou com o morador sobre o título carioca do Rubro-Negro sobre o Fluminense. Contudo, depois desabafou e desabou em lágrimas com a atitude de Andrey e de seus amigos quando chegou em casa.

