Arsenal x Bournemouth: onde assistir, escalações e arbitragem

A reta final da Premier League terá sequência neste final de semana. Arsenal e Bournemouth se enfrentam neste sábado (3), às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. Com o título já definido para o Liverpool, os Gunners querem confirmar a segunda posição e, ao mesmo tempo, estão de olho na semifinal da Champions.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Arsenal

O Arsenal viu o Liverpool conquistar o título antecipado da Premier League e agora está na briga para ficar com a segunda posição. No entanto, o principal objetivo do clube nesta reta final de temporada é buscar a classificação para a final da Champions. Os Gunners perderam o primeiro jogo da semifinal para o PSG, por 1 a 0, diante de seus torcedores no Emirates Stadium. Agora, o time inglês precisa vencer em Paris para seguir em busca do título inédito. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, 7 de maio.

Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Mikel Arteta poupe seus principais jogadores de olho na partida de volta contra o PSG. Contudo, o time está com alguns atletas no departamento médico do clube, dificultando uma rotação no elenco. Gabriel Magalhães, Tomiyasu, Calafiori, Jorginho, Gabriel Jesus e Havertz, lesionados, são baixas confirmadas no time londrino.

No momento, o Arsenal é o vice-líder da Premier League, com 67 pontos, três a mais que o City, terceiro colocado, e que já venceu seu compromisso nesta 35ª rodada. Ou seja, um resultado positivo pode ampliar a vantagem dos Gunners.

Como chega o Bournemouth

Por outro lado, o Bournemouth fez uma temporada consistente na Premier League e surpreendeu positivamente. Apesar de não estar na briga por uma vaga nas próximas competições europeias, o time está na 10ª posição, com 50 pontos, a frente de clubes como Manchester United, Everton e Tottenham.

No entanto, o técnico Andoni Iraola precisa superar a ausência de Enes Ünal e Christie, lesionados. Além disso, Sinisterra é tratado como dúvida.

Arsenal x Bournemouth

35ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 03/05/2025, às 13h30 (de Brasília).

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING).

Arsenal: David Raya; Ben White, Saliba, Kiwior e Zinchenko; Partey, Rice e Nwaneri; Sterling, Mikel Merino e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Bournemouth: Kepa; Smith, Zabarnyi, Huijsen e Kerkez; Adams, Cook, Semenyo, Kluivert e Ouattara; Evanílson. Técnico: Andoni Iraola.

Árbitro: Jarred Gillett (ING).

Assistentes: Richard West (ING) e Steve Meredith (ING).

VAR: Michael Salisbury (ING).

