Fluminense x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Sport medem forças neste sábado (3), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. Em lados opostos na tabela, as equipes buscam se recuperar após não terem vencido na rodada anterior. Afinal, o Tricolor perdeu o clássico para o Botafogo, enquanto o Leão da Ilha ficou no empate, sem gols, com o Fortaleza.

Dessa forma, os comandados do técnico Renato Gaúcho deixaram o G4 e, no momento, ocupam a 5ª posição, com 10 pontos, a quatro do líder Flamengo. Os visitantes, por sua vez, ainda não venceram na competição, com apenas dois empates em seis jogos disputados até aqui.

Como assistir

O confronto deste sábado (3) terá a transmissão dos canais Premiere.

Como chega o Fluminense

O Tricolor não poderá contar com seu principal artilheiro, Cano, que teve uma distensão em ligamento do joelho esquerdo, está fora de combate. Além disso, o trio Thiago Silva Riquelme e Isaque segue em transição após suas respectivas lesões e necessita buscar o recondicionamento físico. Otávio contundiu o tendão de Aquiles direito, enquanto Léo Jance teve um problema na fíbula esquerda e Pitaluga em uma das mãos.

Como chega o Sport

O técnico Pepa terá pelo menos três retornos para a partida. O lateral-esquerdo Dalbert e o atacante Pablo, recuperados de suas respectivas lesões, se juntam ao volante Rivera, que volta de suspensão. Por outro lado, o Leão não deverá ter, novamente, o atacante Gonçalo Paciência, enquanto o volante Sérgio Oliveira é tratado como dúvida. Por fim, o zagueiro Rafael Thyere, em fase final de transição física, não estará à disposição.

FLUMINENSE X SPORT

7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 03/5/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio, Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli (Bernal), Nonato (Hércules) e Ganso; Arias, Keno e Everaldo Técnico: Renato Gaúcho

SPORT: Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Du Queiroz, Lucas Lima; Barletta, Arthur Sousa e Carlos Alberto. Técnico: Pepa

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michel Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

