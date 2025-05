Strasbourg x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Francês. Neste sábado (3), Strasbourg e PSG se enfrentam às 12h (de Brasília), em partida válida pela 32ª rodada da Ligue 1. A bola rola no Stade de la Meinau e o clube de Paris, já campeão, apenas cumpre tabela nesta reta final de temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o Strasbourg

O Strasbourg faz uma temporada consistente e ainda está na briga por uma vaga nas próximas competições europeias. O time está na 7ª posição, com 54 pontos, somente dois atrás do Lille, 3º colocado.

Além disso, os torcedores do time têm motivos para comemorar. Isto porque o técnico Liam Rosenior não enfrenta problemas de última hora no elenco e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição, incluindo o volante brasileiro Andrey Santos, ex-Vasco, um dos destaques da equipe.

Como chega o PSG

Por outro lado, o PSG conquistou o título do Campeonato Francês com antecedência e somente cumpre tabela nesta reta final de Ligue 1. Ao mesmo tempo, o time segue atrás do grande objetivo nesta temporada: conquistar a classificação para a final da Champions.

No primeiro jogo da semifinal, o PSG venceu o Arsenal no Emirates Stadium, em Londres, por 1 a 0, e poderá contar com a vantagem do empate para ir à decisão. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (7), no Parque dos Príncipes, em Paris.

Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Luis Enrique poupe seus principais jogadores neste sábado, para preservá-los para o duelo contra o Arsenal.

Strasbourg x PSG

32ª rodada do Campeonato Francês 2024/25

Data e horário: sábado, 03/05/2025, às 12h (de Brasília).

Local: Stade de la Meinau, em Strasbourg (FRA).

Strasbourg: Petrovic; Doukoure, Omobamidele e Sarr; Diarra, Andrey Santos, Barco e Diego Moreira; Bakwa, Emegha e Lemarechal. Técnico: Liam Rosenior.

PSG: Safonov; Zague, Beraldo, Hernandez e Mbaye; Mayulu, Lee e Zaire-Emery; Doue, Gonçalo Ramos e Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Árbitro: Hakim Ben El Hadj (FRA).

