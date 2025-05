Bahia x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Botafogo se enfrentam, neste sábado (3), às 21h, na Arena Fonte Nova, pela sétima rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão bem próximas na tabela. Os donos da casa ocupam a sétima posição, com nove pontos. O Glorioso, visitante, é o oitavo, com oito. Aliás, o time alvinegro ainda não balançou a rede como visitante em cinco embates sob o comando do treinador Ricardo Paiva.

Como chega o Bahia

O Tricolor vem de quatro resultados positivos (duas pelo Brasileirão) em sequência e em uma pegada ascendente na temporada. Após poupar os seus principais nomes na vitória sobre o Paysandu, durante a semana, pela Copa do Brasil, o técnico Rogério Ceni vai apostar nas melhores armas que tem à disposição.

Em contrapartida, o goleiro Ronaldo, o lateral-direito Arias e o zagueiro Kanu seguem no departamento médico do clube. Já o lateral-direito Gilberto sentiu dores no último jogo. Ele, portanto, é dúvida para o encontro contra o Botafogo.

Como chega o Botafogo

Técnico do Botafogo, Renato Paiva, ex-Bahia, retorna à Fonte Nove com sete desfalques. A saber: Bastos (zagueiro), Barboza (zagueiro), Santi (meia-atacante), Martins (atacante) e Savarino (meia-atacante) estão lesionados. O segundo, além de machucado, também já estava suspenso para o encontro. Marçal (lateral-esquerdo) permanece em recondicionamento físico. O volante Gregore, com acúmulo de cartões amarelos, também está fora do confronto contra o ex-clube. Ao menos, o atacante Nathan Fernandes, recuperado, viajou para Salvador e pode ficar no banco de reservas como opção.

“Com tantas ausências, Paiva ainda não sabe como vai colocar o Botafogo em campo. Já tenho o Bahia bem estudado, já tinha um plano com Savarino, agora, tenho que montar um sem ele. Já não tinha o Martins”, lamentou o técnico.

Algumas novidades nos 11 iniciais. O retorno de David Ricardo, suspenso contra o Fluminense, à zaga. Barbosa sai da zaga e volta à posição de “5”. Para o lugar de Savarino, Paiva pode optar por De Paula como o último homem de meio de campo ou Jeffinho como o quarto atacante da tropa.

Onde assistir:

SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view) transmitem a peleja.

BAHIA x BOTAFOGO

Sétima rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data e hora: 3 de maio de 2025, às 21h (horário de Brasília)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Duarte, Mingo e Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e Ribeiro; Pulga, Ademir e Rodríguez (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.

BOTAFOGO: John, Vitinho, David Ricardo, Jair e Telles; Barbosa, Freitas; Jeffinho (De Paula), Artur, Jesus e Mastriani. Técnico: Renato Paiva.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilacqua Costa (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

