O Flamengo deve ter força máxima contra o Cruzeiro, no domingo (4), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 7ª rodada do Brasileirão. O lateral-esquerdo Alex Sandro se recuperou de um edema na coxa esquerda e está à disposição do técnico Filipe Luís, segundo o “ge”. Portanto, o Rubro-Negro não tem mais nenhum desfalque por lesão.

Alex Sandro sofreu um edema na coxa esquerda na goleada sobre o Juventude por 6 a 0, no último dia 16 de abril. Sem o jogador, o técnico Filipe Luís deu oportunidade para Ayrton Lucas. O lateral-esquerdo aproveitou as chances e deu conta do recado. Assim, pode iniciar o jogo contra o Cruzeiro. A decisão, no entanto, é do treinador.

Assim, o Flamengo deve enfrentar o Cruzeiro escalado com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta; Gerson, Cebolinha e Pedro.

Líder do Brasileirão com 14 pontos, o Flamengo ainda está invicto com quatro vitórias e dois empates em seis jogos. O Cruzeiro, por sua vez, é o quarto colocado, com 10, e pode diminuir a diferença em caso de vitória. Além do confronto direto, a partida ficará marcada pelo reencontro do atacante Gabigol com o clube carioca.

