Estoril x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

A reta final do Campeonato Português promete grandes emoções. Neste sábado (3), o Benfica visita o Estoril Praia às 16h30 (de Brasília), em partida válida pela 32ª rodada da Liga Portugal. A bola rola no Estádio António Coimbra da Mota e o time encarnado precisa da vitória fora de casa para seguir firme na briga pelo título nacional.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Real Madrid quer antecipar chegada de Alexander-Arnold para o Mundial de Clubes

Como chega o Estoril

O Estoril Praia está na 8ª posição, com 42 pontos, mas somente cumpre tabela nesta reta final do Campeonato Português. Isto porque o time não tem mais condições de lutar por uma vaga nas próximas competições europeias e também não corre riscos de rebaixamento.

No entanto, o Estoril chega embalado após a vitória por 3 a 1 sobre o Casa Pia, fora de casa, e vai tentar dificultar a vida do Benfica na parte de cima da tabela.

Como chega o Benfica

Por outro lado, o Benfica promete disputar o título do Campeonato Português até a última rodada. O clube começou esta 32ª rodada como vice-líder da competição, com os mesmos 75 pontos do líder Sporting. No entanto, o rival leva vantagem nos critérios de desempate e garante a primeira posição.

A boa notícia para os torcedores do Benfica é que o time chega embalado para o jogo deste sábado. Isto porque a equipe atropelou o Aves na rodada passada, com uma vitória por 6 a 0, em uma partida onde seis jogadores diferentes balançaram a rede.

Estoril x Benfica

32ª rodada do Campeonato Português 2024/25

Data e horário: sábado, 03/05/2025, às 16h30 (de Brasília).

Local: Estádio António Coimbra da Mota, em Estoril (POR).

Estoril: Joel Robles, Pedro Carvalho, Kévin Boma, Pedro Álvaro, Pedro Amaral, Vinícius Zanocelo, Jandro Orellana, Felix Bacher, André Lacximicant, João Carvalho e Yanis Begraoui. Técnico: Ian Cathro.

Benfica: Anatoliy Trubin, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi, António Silva, Samuel Dahl, Florentino Luís, Fredrik Aursnes, Orkun Kokçu, Kerem Akturkoglu, Ángel Di María e Vangelis Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

Árbitro: João Gonçalves (POR).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.