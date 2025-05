Campeonato Brasileiro de características especiais

O equilíbrio é, sem dúvida, uma das principais características do Campeonato Brasileiro. Para se ter uma ideia, com somente seis rodadas disputadas, há apenas duas equipes invictas: o Flamengo, líder da competição, e o São Paulo, décimo colocado, que acumula cinco empates.

O Rubro-Negro faz campanha de destaque, com quatro vitórias e dois empates. Além disso, conseguiu expressivas goleadas jogando em casa: 6 a 0 diante do Juventude e 4 a 0 contra o Corinthians. O trabalho do técnico Filipe Luís merece elogios pelo grande poder ofensivo e intensidade em campo.

Na outra ponta da tabela, o Sport é o único time que ainda não ganhou no Brasileiro. Lanterna, tem apenas dois pontos, mas vendeu caro as derrotas até aqui, inclusive diante do Palmeiras, vice-líder, em partida em que foi prejudicado pela arbitragem.

Na rodada deste fim de semana, o Flamengo visita o Cruzeiro, quarto colocado, em confronto na parte de cima da tabela. A equipe comandada por Leonardo Jardim começa a dar sinais de reação, após o treinador ter enfrentado muitas dificuldades e críticas nas primeiras partidas.

Uma vitória rubro-negra pode fazer o time abrir ótima vantagem na liderança. Se a Raposa levar a melhor, a briga pela ponta ficará ainda mais intensa e, sobretudo, interessante. O Brasileiro por pontos corridos é uma maratona de 38 rodadas e sempre foi dividido em duas partes – antes e depois da janela de transferências do meio do ano.

E, nesta temporada, ainda será interrompido pelo Supermundial de Clubes da Fifa. Somente Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras – representes no torneio – vão se manter em atividade. Ou seja: acumular gordura nesta primeira etapa do Brasileiro será ainda mais decisivo na briga pelo título.

