RB Leipzig x Bayern: onde assistir, escalações e arbitragem

Thomas Müller treina com afinco. Neste sábado, o veterano que está de saída do Bayern, pode conquistar seu 13º Campeonato Alemão - (crédito: Foto: Divulgação Bayern )

Bayern de Munique pode sagrar-se campeão alemão neste sábado, 3/5. Para isso, basta vencer, fora de casa, o RB Leipzig, às 10h30 (horário de Brasília), pela 32ª rodada da Bundesliga. Isso se deve ao fato de os Bávaros liderarem a competição com 75 pontos, contra 67 do atual campeão, Bayer Leverkusen. Após esta rodada, restarão apenas mais duas para o término da Liga.

Na pior das hipóteses, ao vencer, o Bayern manteria uma vantagem de oito pontos, com apenas seis ainda em disputa. Porém, mesmo que não vença, o time pode conquistar o título caso empate ou perca, desde que o Leverkusen não vença seu jogo de domingo, fora de casa, contra o Freiburg.

O Leipzig, entretanto, joga em casa, na Red Bull Arena, e busca manter a terceira colocação (49 pontos), avançando com tranquilidade rumo a uma vaga na próxima Champions League.

Bayern papa-títulos, Kane e Thomas Müller

Caso conquiste o título neste sábado, o Bayern celebrará seu 33º campeonato alemão — e o 12º nos últimos 13 anos (perdeu apenas na temporada passada). É, disparado, o maior campeão da Alemanha. O segundo colocado na lista é o Nürnberg, com 9 títulos, seguido por Borussia Dortmund (8) e Schalke 04 (7).

O astro Harry Kane, que está suspenso e não joga, pode se sagrar campeão pela primeira vez em sua carreira — ele passou em branco nos anos em que defendeu o Tottenham e também nunca conquistou títulos com a seleção inglesa. Já Thomas Müller, que sempre defendeu o Bayern, esta prestes a levantar seu último troféu com o clube, já que não deve renovar contrato. Aos 35 anos, pode até encerrar a carreira.

Onde assistir

Os canais SporTV e Onefootball transmitem a partir das 10h30 (de Brasília).

Como chega o RB Leipzig

O RB Leipzig chega bastante desfalcado para o duelo. Afinal, a lista de ausências é longa: El Chadaille Bitshiabu, Lukas Klostermann, Benjamin Henrichs, Willi Orban, Xaver Schlager e o goleiro Péter Gulácsi estão fora. Com isso, o técnico Marco Rose quebra a cabeça para montar uma equipe competitiva.

No gol, não há dúvidas: Vandevoordt será o titular. Já no ataque, Sesko e Openda devem formar a dupla ofensiva. Mas há boa notícia: o retorno de Klostermann, que deve formar a zaga ao lado de Nedeljkovic.

Como chega o Bayern de Munique

Vincent Kompany segue com problemas na defesa. Afinal, o Bayern não contará com o lateral-esquerdo Alphonso Davies, nem com três zagueiros: Dayot Upamecano, Hiroki Ito e Kim Min-Jae — todos lesionados. Raphael Guerreiro deve substituir Davies na lateral.

Com tantos desfalques no setor defensivo, Kompany terá que improvisar. Assim, o lateral-direito Stanisic deve ser adaptado como zagueiro, formando dupla com Eric Dier. No ataque, com a ausência de Harry Kane, suspenso, o veterano Thomas Müller assume o comando ofensivo. Ele vive seus últimos jogos pelo clube que defende desde a base.

“Vivo um momento especial e será muito bom conquistar mais um Alemão. Afinal, a sensação de vencer a Bundesliga é maior do que ganhar a Champions ou a Copa da Alemanha”, disse Müller, que pelo Bayern já conquistou duas Champions League, seis Copas da Alemanha. Mas além disso ainda soma além de dois Mundiais de Clubes e a Copa do Mundo de 2014. Enfim, ele soma 647 jogos e 248 gols com a camisa dos Bávaros.

RB LEIPZIG X BAYERN

32ª Rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: 3/5/2025, 10h30 (de Brasília)

Local: Red Bull Arena, Leipzig (ALE)

RB LEIPZIG: Vandevoordt; Nedeljkovic, Klostermann, Lukeba e Raum; Baku, Seiwald, Haidara e Simons; Sesko e Openda. Técnico: Zsolt Löw

BAYERN: Neuer; Laimer, Dier, Stanisic e Raphael Guerreiro; Kimmich e Pavlovic; Olise, Gnabry e Sané; Thomas Muller. Técnico: Vincent Kompany

Árbitro: Felix Zwayer

Auxiliares: Robert Kempter e Christian Dietz

VAR: Tobias Welz

