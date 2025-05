Barcelona pode realizar jogo de pré-temporada no Brasil

jogadores do Barça levantam troféu da Copa do Rei da Espanha - (crédito: Foto: Divulgação / Barcelona)

O Barcelona, dos astros Raphinha e Lamine Yamal, pode desembarcar no Brasil em um futuro próximo. A Diretoria de Eventos e Turismo de São Paulo tem interesse que a cidade sedie de um a dois jogos de pré-temporada do clube catalão entre 2026 e 2028.

Como o projeto está em fase embrionária, ainda não houve uma oferta oficial ao Barça, que, por sua vez, já está ciente do assunto. A informação é da ESPN.

A SP Turis busca a viabilização de parceria com possíveis players e parceiros na iniciativa privada para apresentar uma proposta. Desse modo, o envio do documento aos espanhóis só ocorrerá após a realização de todos os estudos na esfera financeira, operacional e jurídica.

Em razão desse estágio preliminar, ainda não há preferência por nenhum clube ou estádio para receber tais partidas.

“O que temos ainda é um processo embrionário, com a intenção de iniciar negociação para a cidade de São Paulo receber jogos da pré-temporada do Barcelona entre 2026 e 2028. Pela SPTuris temos a iniciativa de realizar diálogo com o setor privado para estudar formas de parceria que viabilizem a vinda desse jogo e proporcionar mais um grande espetáculo na cidade, que já mostrou que sabe receber grandes eventos. Queremos, portanto, ampliar esse protagonismo também no futebol internacional”, explicou Gustavo Pires, presidente da SP Turis.

El Clásico em Barcelona servirá como referência

O executivo, aliás marcará presença no El Clásico que ocorrerá no próximo dia 11 em Barcelona. O intuito é o de observar os bastidores de como se organiza um jogo do porte de Barça x Real Madrid.

“Será muito importante não só para este jogo, mas também para aprimorar outras ações que queremos trazer à capital paulista. Olhar mais de perto e ver como eles organizam a partida poderá ajudar a concretizar esse sonho de ver um time europeu fazer sua pré-temporada aqui em São Paulo daqui a alguns anos”, concluiu.

