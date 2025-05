Palmeiras alcança melhor sequência como visitante desde 1996

A vitória contra o Ceará não marcou apenas o 200º triunfo de Abel Ferreira no comando do Palmeiras. O resultado conquistado no Castelão fez com que o Alviverde chegasse ao 17º jogo seguido sem perder como visitante. A marca é a maior do clube nos últimos 29 anos.

A série começou em novembro do ano passado, na vitória contra o Bahia, em Salvador. Depois disso, atravessou jogos válidos pelo Campeonato Paulista, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Inclusive, no torneio nacional, o Palmeiras alcançou seis vitórias nos últimos seis jogos como visitante.

Ao todo, nas 17 partidas, o Verdão venceu 14 jogos e empatou três. Em 2025, o aproveitamento é de 85,7%, o maior entre os clubes da Série A. Agora, o Palmeiras volta a jogar fora de casa contra o Vasco, em Brasília, no domingo (04). Caso não saia derrotado, o Alviverde ficará a três jogos de igualar a sequência estabelecida entre novembro de 1995 e maio de 1996, quando o clube alcançou 21 partidas sem perder como visitante.

