Renato deve promover mudanças no Fluminense contra o Sport

O Fluminense deve ter novidades na próxima partida. O técnico Renato Gaúcho avalia promover mudanças no time titular e tenta dar chances para todos os jogadores do elenco. Sem Cano, que sofreu uma distensão no joelho esquerdo, Everaldo receberá uma nova oportunidade entre os titulares. Portanto, o Time de Guerreiros deve ter pelo menos uma mudança.

Além disso, o treinador avalia outras duas mudanças. Na defesa, Guga pode reassumir a titularidade após se recuperar de lesão. O jogador se lesionou na primeira partida sob o comando de Renato Gaúcho, no dia 6 de abril. Recuperado, ficou no banco contra a Aparecidense. O técnico chegou a testá-lo entre os titulares, no entanto, não quis arriscar dois laterais voltando de lesão, caso também de Fuentes.

Já a outra mudança pode ocorrer no meio-campo. Desgastado com a sequência de partidas, Martinelli pode dar espaço para Bernal. O volante é constantemente substituído por causa do desgaste físico. Já o companheiro do uruguaio ainda está indefinido. Assim, Hércules e Nonato disputam posição.

O Fluminense enfrenta o Sport, neste sábado (3), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão. Em quinto lugar com 10 pontos, o Tricolor tenta se reabilitar após a derrota para o Botafogo. O Leão da Ilha, por sua vez, é o lanterna com dois pontos e ainda não venceu na competição.

