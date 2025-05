Lucas Moura admite frustração com empate no retorno ao São Paulo

Lucas Moura está de volta aos gramados! Para a alegria do torcedor do São Paulo, o craque retornou a campo no empate sem gols contra o Fortaleza, na noite desta sexta-feira (02), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado foi justamente o que mais incomodou o jogador na sua volta após quase dois meses. Lucas não escondeu a felicidade com o retorno, mas pontuou que o Tricolor teve um jogo difícil e recordou as oportunidades que o time teve para ficar com a vitória.

“Primeiramente estou feliz em estar de volta. Foram sete semanas bem difíceis. Muito ruim ficar machucado. Um sofrimento, mas faz parte. Estou de volta, graças a Deus. Jogo bem difícil, contra uma equipe muito bem montada, que nos ofereceu bastante risco. Tivemos algumas oportunidades de matar o jogo, não conseguimos”, lamentou.

No final do jogo, o Morumbis se dividiu entre aplausos e vaias da torcida. Lucas entendeu a insatisfação do torcedor e afirmou que o time está frustrado com o resultado. Além disso, o jogador também falou sobre sua falta de ritmo e a expectativa por recuperar o nível à sua melhor forma.

“É normal a insatisfação da torcida. A gente também está frustrado. Uma noite maravilhosa, estádio maravilhoso, era para termos feito melhor e conseguido os três pontos. Óbvio que não foi o retorno que eu imaginava, ainda falta um pouco de ritmo, falta um pouco de alguns aspectos. Quando a gente fica muito tempo fora assim parece que a gente fica um ano sem jogar. Mas é normal, com o tempo vou recuperando minha boa forma”, pontuou.

Sequência incômoda

O São Paulo chegou ao seu 11º jogo de invencibilidade. Entretanto, os resultados não estão sendo agradáveis para o Tricolor. No Campeonato Brasileiro, o clube somou seis empates e apenas uma vitória. Lucas destacou que o time precisa melhorar em alguns aspectos para vencer mais no torneio.

“A gente tem que pontuar mais, precisamos vencer. Tem jogos que temos perfomado bem, mas não conseguimos vencer. A gente não pode perder, mas alguns jogos a gente poderia ter ganhado. Hoje é um exemplo disso, a gente tem que melhorar em alguns aspectos”, ressaltou.

