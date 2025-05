Lecce x Napoli: Onde asssitir, escalações e arbitragem

Após reassumir a liderança do Campeonato Italiano na rodada passada, o Napoli volta a campo neste sábado (2/5), em jogo válido pela 35ª rodada. A partida será no Estádio Comunale, fora de casa, contra o Lecce. Os napolitanos lideram a competição com 74 pontos, contra 71 da Inter de Milão. Já o Lecce está em uma luta intensa contra o rebaixamento. Afinal, a equipe soma 27 pontos. Com isso, é a primeira fora da zona da degola. No entanto, o primeiro time dentro do Z-3, o Venezia, tem 26 pontos. Enfim, os mandantes não podem nem sonhar em tropeçar.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partida a partir das 13h (horário de Brasília).

Como chega o Lecce

Ausente por suspensão na rodada passada, o artilheiro Krstovic está de volta — grande notícia para o combalido Lecce. Afinal, o time precisa desesperadamente de um bom resultado para não entrar na zona de rebaixamento. E nada melhor do que ter em campo jogador é responsável por 40% dos gols da equipe no campeonato.

Há apenas uma dúvida no meio de campo: Berisha e Helgason disputam vaga no esquema 4-2-3-1 do treinador. Porém, existe também a possibilidade de o comandante optar por dois atacantes. Nesse caso, Rebic pode ganhar uma oportunidade, já que é o reserva imediato de Krstovic.

Como chega o Napoli

Sem Buongiorno e o brasileiro Juan Jesus, ambos lesionados, o técnico Antonio Conte deve recorrer ao jovem Rafa Marín, quinto zagueiro na hierarquia, para atuar ao lado de Amir Rrahmani.

No esquema 4-2-3-1, McTominay segue como titular no lugar do lesionado David Neres. Ele deve atuar ao lado de Politano e Spinazzola, formando o trio de apoio ao goleador Lukaku — que se encaixou perfeitamente no ataque napolitano desde que chegou.

LECCE X NAPOLI

35ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: 3/5/2025, 13h (de Brasília)

Local: Estádio Comunalle, Lecce (ITA)

LECCE: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar e Gallo; Coulibaly e Ramadani; Pierotti, Helgason (Berisha ou Rebic) e Karlsson; Krstovic. Técnico: Marco Giampaolo

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin e Olivera; Anguissa e Lobotka; Politano, McTominay e Spinazzola; Lukaku. Técnico: Antonio Conte

Árbitro: Davide Massa

Auxiliares: Filippo Meli e Stefano Alassio

VAR: Maurício Mariani

