Zubeldía mostra incômodo com sequência de empates do São Paulo: ‘Prefiro perder ou ganhar’

O São Paulo segue com uma sequência incômoda no Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (02), o Tricolor ficou no empate contra o Fortaleza sem gols e chegou seu sexto empate em sete partidas no torneio. Até aqui. são seis empate em sete jogos do torneio.

Para o treinador Luis Zubeldía, o resultado passou muito pela atuação no primeiro tempo. Além disso, o argentino recordou das dificuldades dos confrontos contra o Fortaleza recentemente e também que, pela segunda vez no Brasileirão, o Tricolor desperdiçou um pênalti.

“Lamentavelmente hoje perdemos um pênalti em um momento chave. O nosso primeiro tempo foi complicado, o segundo tempo já pudemos encontrar os espaços através de jogadores mais rápidos. Sempre com o Fortaleza são partidas muito duras, assim indica a história recente. Lamentavelmente erramos dois pênaltis neste campeonato, que nós poderíamos ter chegado a uma situação um pouquinho melhor, mas acontece”, pontuou.

Zubeldía não mediu suas palavras para avaliar a sequência de resultados. O treinador afirmou que prefere vencer ou perder do que empatar. Além disso, o argentino mostrou que não consegue esquecer as penalidades perdidas contra Sport e Fortaleza e voltou a ressaltar a entrega da equipe em meio ao momento difícil.

“Claro que são muito empates e eu preferiria perder ou ganhar do que empatar. Não gosto de empatar. Isso não se planeja, como não planejávamos perder dois pênaltis em momentos chaves, mas assim é o futebol. O que eu ressalto da equipe é que, no contexto que temos vivido em todos esses jogos, sempre deu a cara, em momentos jogou bem. Hoje o primeiro tempo nos custou muito”, ressaltou.

Retornos

Contra o Fortaleza, o São Paulo contou com o retorno de Lucas Moura. Para o duelo da próxima terça-feira (07), contra o Alianza Lima, pela Libertadores, Zubeldía tem expectativa de utilizar o craque por mais tempo, além da possibilidade das voltas de Pablo Maia e Arboleda.

“Podemos ter Lucas por mais minutos. Acho que Oscar não, porque necessita de mais treinamento, ele está bem. No caso de Pablo Maia acho que sim, pode viajar, também necessita mais tempo, mas talvez viaje. E no caso de Arboleda já está disponível”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.