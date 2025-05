Ancelotti desconversa sobre Seleção e promete decisão após fim do Espanhol

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid - (crédito: Divulgação/Real Madrid)

O técnico Carlo Ancelotti evitou comentar sobre a possibilidade de assumir a Seleção Brasileira e afirmou que só falará sobre seu futuro no dia 25 de maio, data da última partida do Real Madrid no Campeonato Espanhol, contra a Real Sociedad.

“Tenho muito carinho pelo meu clube, pelos meus jogadores e pelos torcedores. Também os respeito muito. Por isso, vou falar sobre meu futuro apenas no dia 25, não antes disso”, disse o treinador em entrevista coletiva nesta sexta-feira (2).

Ancelotti, sobre su futuro: “Tengo mucho cariño y respeto por este club… NO hablaré hasta el día 25” ? #RealMadridCelta pic.twitter.com/FBQC4XEWFd — MARCA (@marca) May 3, 2025

Com 72 pontos, o Real Madrid ocupa a vice-liderança da La Liga, quatro pontos atrás do líder Barcelona. Ancelotti garantiu que está totalmente focado na reta final da competição.

“Estou bem. Entendo que queiram saber sobre o meu futuro, mas não vou falar disso agora. É simples. Pode parecer que estou sendo evasivo, mas não estou irritado. Estou feliz. Sei o que preciso fazer e não é falar sobre isso hoje. Desculpem, mas não me importo”, completou o técnico italiano.

Comportamento diplomático

Questionado sobre uma possível despedida do clube espanhol, Ancelotti reforçou a boa relação com a diretoria e evitou polêmicas.

“O que vai acontecer, eu ainda não sei. Mas qualquer que seja o desfecho, será uma despedida fantástica. Tenho muito apreço pelo clube. Nunca vou discutir com o Real Madrid e não permitirei que haja qualquer conflito até o meu último dia aqui”, afirmou.

Apesar da indefinição, Ancelotti continua sendo o principal nome cotado pela CBF para assumir o comando da Seleção. Jorge Jesus, que deixou o Al Hilal, e Abel Ferreira, do Palmeiras, também estão cotados.

