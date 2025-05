Atlético volta a tropeçar no Campeonato Espanhol

Juiz troca o vermelho pelo amarelo após consultar o VAR. Melhor para Álvarez, do Atlético, que fica no 0 a 0 com o Alavés - (crédito: Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

O Atlético de Madrid, como vem ocorrendo nas últimas rodadas, fez um jogo modorrento pelo Campeonato Espanhol. Jogando fora de casa, ficou apenas no 0 a 0 com o Alavés, pela 35ª rodada da competição. Tanto os Colchoneros quanto os bascos criaram poucas oportunidades, e apenas na etapa final. Assim, o empate sem gols fez justiça ao jogo sonolento das equipes.

Com o resultado, o Atlético — que no primeiro turno disputava cabeça a cabeça a liderança — chega aos 67 pontos, ocupando a terceira colocação. No entanto, está bem distante do Barcelona (76 pontos e um jogo a menos) e do Real Madrid (72 pontos e também com um jogo a menos). Assim diminui ainda mais suas mínimas chances de título. Ao menos, permanece na zona de classificação para a Liga dos Campeões. O Alavés, por sua vez, é o 16º colocado, com 36 pontos. Mas ainda observa com atenção Girona (35) e Las Palmas (32, primeiro time dentro da zona de rebaixamento), que ainda jogarão na rodada.

Como foi o empate entre Alavés e Atlético de Madrid

O primeiro tempo deixou a desejar, com poucas chances para os dois lados. O Alavés tentou algo em bolas alçadas na área, enquanto o Atlético sequer finalizou. O lance mais curioso da etapa foi uma falta cometida por Julian Álvarez, do Atlético, inicialmente punida com cartão vermelho direto. No entanto, após revisão do VAR, o árbitro voltou atrás e aplicou apenas o cartão amarelo.

No segundo tempo, o jogo melhorou um pouco. O Atlético de Madrid, ao menos, obrigou o goleiro Sivera, do Alavés, a fazer boas defesas, a segunda delas três boas defesas num mesmo lance. Mas o time da casa teve suas oportunidades. Fora duas finalizações perigosas de Kike García, ambas defendidas por Oblak. Assim, o jogo terminou mesmo sem gols.

Jogos da 34ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (2/5)

Rayo Vallecano 1×0 Getafe

Sábado (3/5)

Alavés 0x0 Atlético de Madrid

Villarreal x Osasuna – 11h15

Las Palmas x Valencia – 13h30

Valladolid Barcelona – 16h

Domingo (4/5)

Real Madrid x Celta – 9h

Sevilla x Leganés – 11h15

Espanyol x Betis – 13h30

Real Sociedad x Bilbao – 16h

Segunda-feira (5/5)

Girona x Mallorca – 16h

