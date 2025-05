Atlético-MG encaminha acerto com Dudu, ex-Cruzeiro

Dudu está próximo de acertar com o Galo, arquirrival do Cruzeiro - (crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Livre no mercado desde a rescisão com o Cruzeiro, o atacante Dudu está perto de acertar sua ida para o Atlético-MG. O jogador deve permanecer em Belo Horizonte, mas agora defendendo o rival alvinegro a partir da próxima temporada. As informações são do portal ‘ge’.

As tratativas entre clube e atleta estão em fase final, com o contrato sendo elaborado. O vínculo inicial irá até dezembro de 2026, mas existe a possibilidade de prorrogação por mais um ano, caso metas específicas sejam atingidas.

As conversas estão sendo conduzidas pelo diretor de futebol do Galo, Paulo Bracks. O acordo ainda depende da definição de cláusulas complementares antes de seguir para assinatura oficial.

Mesmo aceitando uma redução salarial, Dudu fez questão de manter a possibilidade de contrato longo, como havia estabelecido anteriormente com o Cruzeiro. O Atlético, por sua vez, propôs um modelo flexível: dois anos garantidos, com extensão automática até o fim de 2027, conforme o desempenho do jogador.

Aprovado por Cuca

Internamente, o nome do atacante já conta com aprovação. A comissão técnica acompanha a situação há semanas e membros do elenco foram consultados sobre a chegada do reforço. O retorno foi positivo, o que reforçou a decisão do clube de avançar nas negociações.

Inclusive, Dudu e o técnico Cuca possuem uma relação próxima desde os tempos de Palmeiras, fator que também contribuiu para o interesse do Atlético em sua contratação.

