Arsenal leva virada do Bournemouth e não garante vaga na Champions

O Arsenal perdeu por 2 a 1 para o Bournemouth neste sábado (3), pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, permaneceu com 67 pontos e, desse modo, mesmo ocupando a segunda posição a três rodadas do final da competição, ainda não garantiu sua vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa. Os visitantes, que saíram atrás no placar, subiram para oitavo, com 53. Os gols do jogo foram de Rice, para os Gunners, Huijsen e Evanilson.

O próximo desafio do Arsenal é em Paris, quarta-feira (7), pelas semifinais da Champions League. Já o Bournemouth joga sábado (10), fora de casa, contra o Aston Villa, pela Premier League.

Arsenal melhor

Os Gunners, jogando em casa, começaram melhores e perderam boas oportunidades em dois chutes de Rice, outro do brasileiro Gabriel Martinelli e mais um de Trossard. O gol, contudo, aconteceu apenas após os 30 minutos de jogo. Aos 33, Rice, na área, driblou Kepa e fez 1 a 0.

Reação e virada

O ímpeto dos anfitriões, entretanto, pareceu permanecer no vestiário. Em campo, foi o Bournemouth que dominou a segunda etapa desde o início. Mesmo se expondo a riscos, os visitantes se lançaram ao ataque e, sendo assim, chegaram ao gol de empate aos 21, em cabeçada de Huijsen.

A virada veio nove minutos depois, quando o brasileiro Evanilson finalizou sem chances para o goleiro Raya. Ainda que de forma atabalhoada, o Arsenal tentou o empate, mas sem sucesso até o apito final.

