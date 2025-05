Jorge Jesus se despede do Al-Hilal: ‘Um orgulho imenso’

Demitido na última sexta-feira (2), o técnico Jorge Jesus se despediu do Al-Hilal pelas redes sociais. O comandante português não resistiu à eliminação na semifinal da Champions da Ásia diante do Al-Ahli e acabou desligado do clube. Assim, em sua postagem, o treinador agradeceu pelos dois anos e disse que foi um “orgulho imenso” estar à frente de um grupo extraordinário.

“Foram dois anos de entrega total, conquistas históricas e um orgulho imenso por liderar um grupo extraordinário. Obrigado, Al Hilal. Obrigado a todos que fizeram parte deste caminho inesquecível. Levo cada vitória, cada desafio e cada aplauso no coração. Com gratidão, Jorge Jesus”, escreveu.

Jorge Jesus chegou ao Al-Hilal em julho de 2023 – para sua segunda passagem pelo clube – em meio a um grande investimento do futebol árabe. Dessa maneira, conquistou o Campeonato Saudita e Copa do Rei na temporada 2023/24, além da Supercopa em 2023 e 2024. Contudo, não conseguiu levar o time ao título da Liga dos Campeões. Ao todo, foram 105 jogos, com 81 vitórias, 14 empates e 10 derrotas, com um aproveitamento de 81,6%.

Aliás, além dos títulos, o Al-Hilal também entrou para o livro dos recordes após obter a maior sequência de vitórias da história do futebol. No total, foram 34 triunfos consecutivos. A série histórica, no entanto, chegou ao fim quando o time saudita foi derrotado pelo Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 4 a 2, na semifinal da Liga dos Campeões da Ásia.

Dessa maneira, o português deve ser substituído por Mohammed Al Shalhoub, que é uma figura influente no Al-Hilal. O ex-jogador defendeu o clube saudita entre 1998 e 2020, quando se aposentou. Aliás, o Al-Hilal foi seu único clube da carreira. Por lá, conquistou oito títulos do Campeonato Saudita, 11 Copas da Coroa do Príncipe, três Copas do Rei, duas Supercopas Saudita, além de duas Liga dos Campeões da Ásia.

Fora do Al-Hilal, Jorge Jesus pode assumir a Seleção Brasileira

Aos 70 anos, Jesus está cotado para assumir a Seleção Brasileira no lugar de Dorival Júnior, demitido no fim de março. Agora, o treinador surge como opção mais viável após a desistência de Carlo Ancelotti. Outro que faz parte da lista da CBF é Abel Ferreira, do Palmeiras.

