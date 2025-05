Sem Plata e com Alex Sandro, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Cruzeiro

O Flamengo divulgou neste sábado a lista de relacionados para o jogo contra o Cruzeiro, às 18h30 (de Brasília), deste domingo (4), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade é a ausência do equatoriano Gonzalo Plata, vetado pelo departamento médico por conta de dores no joelho direito. Por outro lado, Alex Sandro retorna após lesão na coxa esquerda.

O Rubro-Negro emitiu comunicado informando a situação de Plata, que passa por um controle de carga. O atacante sofre ainda com o edema ósseo que o tirou da partida diante da LDU, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

“O jogador Gonzalo Plata, com dores no joelho direito por conta de um edema ósseo, está fora da partida deste domingo (4), contra o Cruzeiro. Ele passa por um controle de carga e seguirá em tratamento com o Departamento Médico do Flamengo”.

Flamengo deve ir com força máxima contra o Cruzeiro

Diante do Cruzeiro, o técnico Filipe Luís deve mandar a campo força máxima. Afinal, o Flamengo entrou com time alternativo na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Dessa maneira, Rossi, De la Cruz, Arrascaeta e Pedro, que nem sequer viajaram para São Luís, palco do duelo, devem ser titulares. Autor do gol contra os paraibanos, Joshua segue entre os relacionados.

“Espero que a gente possa fazer um grande jogo. Tivemos um bom resultado no meio da semana, no último jogo do Brasileiro também fizemos uma grande partida, e espero que possamos dar sequência no resultado e também no desempenho que a gente vem fazendo, tendo o controle dos jogos. Sabendo que vai ser muito difícil, Cruzeiro tem uma grande equipe, na casa deles também. Mas a gente, como sempre, vai entrar para vencer”, afirmou Pedro, em vídeo divulgado pelo Flamengo.

Dessa maneira, a delegação viaja na tarde deste sábado para Belo Horizonte. O Rubro-Negro lidera o Campeonato Brasileiro com 14 pontos, quatro a mais que o adversário deste domingo.

O técnico Filipe Luís deve escalar o Flamengo da seguinte forma: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta; Gerson, Cebolinha e Pedro.

