Raphael Veiga treina e volta a ser opção no Palmeiras; equipe deve ter mudanças

. Palmeiras finalizou a preparação para o duelo contra o Vasco, às 16h (de Brasília) deste domingo, no Mané Garrincha, em Brasília, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade fica por conta do retorno do meia Raphael Veiga.

O apoiador do Verdão está fora de ação desde o início de abril, quando sofreu uma luxação no ombro esquerdo diante do Cerro Porteño, pela Libertadores. Por conta do tempo de inatividade e para evitar lesões musculares, Raphael Veiga não atuará os 90 minutos. Contudo, volta a ser opção após participar dos treinos com os companheiros nos últimos dias.

Os laterais Mayke e Marcos Rocha também participaram do treinamento com o elenco do Palmeiras. Contudo, ao contrário do meia, ainda são dúvidas para o confronto contra o Cruz-Maltino.

O Palmeiras viaja à tarde para Brasília. O técnico Abel Ferreira deve fazer algumas mudanças na equipe, como vem ocorrendo com frequência na temporada. Afinal, a equipe enfrenta uma maratona incessante de jogos e precisa conter a minutagem do plantel para minimizar desgaste físico.

Caso opte por dar descanso a Facundo Torres, Abel pode mandar a campo Paulinho. O atacante retornou recentemente de lesão e faria seu primeiro jogo como titular.

Assim, um possível Palmeiras para enfrentar o Vasco tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs (Murilo), Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Felipe Anderson (Maurício); Estêvão, Facundo Torres (Paulinho) e Flaco López (Vitor Roque).

