Budweiser apresenta troféu do Mundial de Clubes em evento gratuito no Rio; saiba mais

A cidade do Rio de Janeiro recebe neste domingo (04) um evento inédito no Aterro do Flamengo, promovido pela Budweiser — cerveja oficial do Super Mundial de Clubes da FIFA 2025. Os cariocas terão a oportunidade singular de ter contato visual com a taça da primeira edição do torneio no novo formato, além de participar de desafios com ex-jogadores consagrados e concorrer a prêmios. O brinde mais cobiçado da ação vale uma viagem para final da competição nos EUA.

A taça desembarcou no Brasil sob escolta especial de uma equipe formada por ex-zagueiros de peso. Lúcio (campeão mundial em 2002), Júnior Baiano (ídolo de Flamengo e Palmeiras), Marcão (símbolo do Fluminense), e Joel Carli (referência no Botafogo), compõem a chamada “Linha de Defesa Bud”. A ação marca o início das ativações da marca para o torneio.

A ação vista “proporcionar uma experiência única” ao torcedor e fazê-lo entrar no clima do torneio. Na visão de idealizadores, como o caso de Mariana Santos, diretora de marketing da Bud no Brasil “ter o troféu da Copa do Mundo de Clubes traz muita responsabilidade”.

Ativações, desafios e encontros com ídolos

Com entrada gratuita e ingressos disponíveis pela plataforma Ingresse, o evento acontecerá das 13h às 18h, reunindo torcedores, craques e uma série de atividades interativas. A estrutura fica próxima ao restaurante Assador, no Aterro do Flamengo, e está acessível para maiores de 18 anos. Cada CPF pode solicitar até dois ingressos, com entrada sujeita à lotação máxima.

O evento também oferece experiências de habilidade com bola e a chance de enfrentar nomes históricos do futebol. Já os finalistas, terão a oportunidade de disputar partidas-relâmpago contra Lúcio, além de garantir uma foto com o ex-capitão da Seleção. A ação também aposta na participação destaque de Kelvin, astro da Kings League Brasil e embaixador da marca, para comandar as dinâmicas.

Promoção “Bud Te Leva”

A Budweiser lançou também a promoção “Bud Te Leva”, que levará torcedores brasileiros para assistirem à final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA nos Estados Unidos. Para concorrer, basta adquirir produtos da marca e cadastrar o cupom no site oficial. Quem optar pela versão Bud Zero dobra suas chances, e compras realizadas pelo aplicativo Zé Delivery também são válidas.

“Com cara de Mundial de Clubes”

A campanha “Linha de Defesa Bud”, desenvolvida pela agência Africa Creative, ainda inclui ações digitais com influenciadores e um filme promocional. Em conjunto com a Octagon, a marca busca engajar o público por meio de uma abordagem direta e enérgica. “Mesmo que o torneio aconteça nos EUA, vamos conectar os torcedores brasileiros ao campeonato com diversão, desafio e, claro, muita atitude”, completou Mariana Santos.

