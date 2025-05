Com assistências de Firmino, Al Ahli é campeão inédito e invicto da Liga dos Campeões da ??sia

O Al-Ahli, da Arábia Saudita, conquistou neste sábado (03) o título inédito e invicto da Liga dos Campeões da Ásia. E muito graças ao atacante Roberto Firmino. Afinal, na decisão contra o Kawasaki Frontale, do Japão, foram dele os passes para os gols da vitória por 2 a 0, marcados pelo também brasileiro Galeno e pelo marfinense Kessié, sendo eleito o melhor jogador da decisão.

Com um total de 13 participações em gols em 12 partidas da equipe pela Champions da Ásia, com seis bolas na rede e sete assistências, Firmino ainda foi consagrado com o prêmio de MVP, jogador mais valioso de toda competição. Dessa maneira, por ser o capitão do time, foi o responsável por levantar a taça. O Al-Ahli somou 12 vitórias e um empate, marcou 34 gols e sofreu outros dez.

“Nem sei me expressar neste momento. Toda glória a Deus! Ele sabe os planos que tem para mim. Foi difícil ficar fora de grande parte da liga, fiquei quase dois meses sem jogar a competição. Minha fé em Deus me move para seguir focado e na luta para aproveitar as chances que tenho. É isso: acreditar e lutar”, disse Firmino, que, pelo número limite de estrangeiros, o clube optou por deixá-lo fora da Liga Saudita após a última janela.

Firmino dá duas assistências na final

Mas a cabeça fria e o grande desempenho de Firmino seguiram até a final da Liga dos Campeões da Ásia. Aos 35 minutos de jogo, ele encontrou Galeno livre para acertar belo chute de fora da área, no ângulo. Apenas sete minutos depois, recebeu na direita e cruzou na medida para Kessié, ex-Milan e Barcelona, marcar de cabeça. O Al-Ahli continuou melhor na etapa final e garantiu o título.

Em toda a história da Champions da Ásia, o Al-Ahli só tinha chegado a duas decisões e amargado dois vice-campeonatos. Em ambos os casos, para times coreanos: 3 a 1 para o Busan I’Park, em 1986, e 3 a 0 para o Ulsan Hyundai, em 2012.

