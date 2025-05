F1: Verstappen supera Norris e garante pole position para o GP de Miami

A paternidade parece ter feito bem para Max Verstappen. Dias após se tornar pai com o nascimento da filha dele com Kelly Piquet, o tetracampeão mundial não deu chance para os adversários e garantiu a pole position para o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, durante o treino classificatório deste sábado (3/5). O piloto da Red Bull irá começar em primeiro na corrida de domingo (4/5), às 17h, na frente de Lando Norris e Kimi Antonelli. Gabriel Bortoleto avançou ao Q2 e larga em 13º.

Essa foi a terceira pole position de Verstappen no ano, o primeiro do grid a conquistar o feito na atual temporada. A notícia é boa para o holandês, especialmente em razão de 4 das 5 corridas do ano terem sido vencidas por quem começou na primeira colocação. Melhor ainda é por estar na frente do atual líder do campeonato, Oscar Piastri, que ficou apenas com o 4º melhor tempo.

"Foi uma classificação muito boa, melhoramos o carro ao longo da semana. O carro foi melhorando ao longo das saídas. No fim, deu tudo certo, estou muito feliz pelo resultado e pela pole position", disse Verstappen.

Mesmo sem estar envolvido na sessão final que garantiu o top-10, a surpresa do dia foi Gabriel Bortoleto. Com um carro da Sauber que está abaixo do nível dos demais, o brasileiro fez o 11º melhor tempo do Q1 e avançou ao Q2 pela segunda vez na temporada. Ele por pouco não passou para a última bateria, mas parou com a 13ª posição de largada, a melhor dele na Fórmula 1.

“Eu acho que me cobro bastante e sempre quero as voltas perfeitas, mas acho que a perfeita não existe. Finalmente consegui colocar uma volta junto. Nos últimos fins de semana eu era rápido, sempre fui rápido, tínhamos ritmo, mas faltou aquela confiança de previsibilidade do carro. Ontem mesmo tivemos problemas com o freio. Hoje parece que estava bem confiante, sabia o limite sem ter que me esforçar tanto. Com mais tranquilidade e felicidade consegui um bom resultado”, disse à Band.

Com o grid definido, a largada da corrida do Grande Prêmio de Miami está marcada para às 17h de domingo (4/5). Band, BandSports e F1 TV transmitem.

Como foi a classificação

A primeira sessão teve um gostinho especial para o Brasil. De maneira surpreendente, Gabriel Bortoleto conseguiu tirar uma boa volta com o carro da Sauber e marcou o 11º melhor tempo, garantindo um lugar no Q2 pela segunda vez na temporada. Enquanto isso, o companheiro Nico Hulkenberg abriu o grupo de eliminados, ao lado de Alonso, Gasly, Stroll e Bearman.

Na bateria seguinte, o brasileiro não conseguiu repetir o ótimo giro e ficou sob risco. Sem sucesso na tentativa de melhorar o tempo, Bortoleto terminou apenas em 13º, ao lado de Hadjar, Hamilton, Doohan e Lawson na zona de eliminação.

Valendo a pole position, o Q3 foi morno, mas quem ficou feliz foi a neném Lily, filha de Max Verstappen com Kelly Piquet. A recém-nascida viu o papai anotar uma volta espetacular e garantir a terceira pole position do ano, na frente de Norris, Antonelli e do líder Piastri.

Sprint

As atividades de pista em Miami começaram mais cedo com a disputa da corrida de sprint. Apesar de ser curva, a prova não deixou a desejar em emoção. Com muita chuva, Leclerc bateu ainda na formação do grid e sequer participou da largada. No entanto, logo após as luzes se apagarem a prova foi interrompida com bandeira vermelha para esperar que a visibilidade melhorasse.

Depois do aguardo, a corrida recomeçou e Piastri não demorou para ultrapassar Antonelli para assumir a liderança. Com metade das voltas já concluídas e a pista mais seca, os pilotos começaram a parar nos boxes para colocar pneus slicks. Em uma das paradas, a Red Bull liberou Verstappen antes da hora e o tetracampeão bateu em Antonelli, o que culminou em uma punição de 10 segundos para o holandês.

Piastri também entrou para fazer o pit stop e, na volta seguinte, quando Norris parou para fazer o dele, o carro de segurança foi acionado em razão de um toque entre Alonso e Lawson que fez o espanhol parar no muro. Beneficiado pelo safety car, Norris conseguiu se manter na frente do companheiro de equipe e venceu a sprint, que terminou logo após o fim da bandeira amarela.

Após o fim da corrida, Bearman, Lawson e Albon também foram punidos por infrações, então a zona de pontuação ficou com Norris (1º), Piastri (2º), Hamilton (3º), Russell (4º), Stroll (5º), Tsunoda (6º), Antonelli (7º) e Gasly (8º).

Confira o grid para a corrida principal:

1. Verstappen (Red Bull)

2. Norris (McLaren)

3. Antonelli (Mercedes)

4. Piastri (McLaren)

5. Russell (Mercedes)

6. Sainz (Williams)

7. Albon (Williams)

8. Leclerc (Ferrari)

9. Ocon (Haas)

10. Tsunoda (Red Bull)

11. Hadjar (RB)

12. Hamilton (Ferrari)

13. Bortoleto (Sauber)

14. Doohan (Alpine)

15. Lawson (RB)

16. Hulkenberg (Sauber)

17. Alonso (Aston Martin)

18. Gasly (Alpine)

19. Stroll (Aston Martin)

20. Bearman (Haas)