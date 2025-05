Vasco x Palmeiras, AO VIVO, às 14h30, com a Voz do Esporte

Após cinco jogos sem vencer, o Vasco enfrenta o Palmeiras, neste domingo (4), pela sétima rodada do Brasileirão. Apesar do mando cruz-maltino, o duelo ocorrerá no Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 16h (de Brasília). O Verdão, que vem de derrota, quer retomar a ponta do Brasileiro, enquanto o Vasco visa retomar o caminho das vitórias – incluindo no duelo direto contra o rival alviverde.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha as emoções deste grande clássico nacional. A equipe de craques do jornalismo esportivo já está devidamente escalada. Diego Mazur narra. Pedro Fut assume as rédeas nos comentários. Por fim, Caio Vilela, na reportagem, completa este trio de ataque infernal.

