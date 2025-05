Benfica vence o Estoril e assume provisoriamente a liderança do Português

O Benfica assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Português ao vencer neste sábado (3) o Estoril, fora de casa, por 2 a 1, pela 32ª rodada da competição. Os gols do triunfo foram marcados por Aursnes e Otamendi, ambos no primeiro tempo. O brasileiro Vinicius Zanocelo descontou para o time anfitrião.

Agora, os Encarnados somam 78 pontos, contra 75 do Sporting, que encara o Gil Vicente, no Alvalade, às 16h30 (de Brasília) deste domingo. Já o Estoril está em oitavo, com 42.

Na próxima rodada, o Benfica recebe o Sporting, no Estádio da Luz, no jogo que deve definir o campeão português desta temporada. A partida está marcada para as 14h (de Brasília) do próximo sábado (10). O Estoril, por sua vez, visita o Moreirense no domingo (11).

Fora de casa, o Benfica decidiu a parada no primeiro tempo. Logo com sete minutos, Aursnes recebeu bola de Kocku e abriu o placar para os Encarnados. Aos 35, foi a vez de Otamendi deixar o dele.

O zagueiro argentino quase virou vilão após cometer pênalti na etapa final. No entanto, Turbin pegou a cobrança de Begraoui. Logo em seguida, o brasileiro Vinicius Zanocelo descontou para o Estoril, que não teve forças para chegar ao empate.

