Grêmio x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo, Grêmio e Santos medem forças, às 16h, na Arena pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes estão em momentos semelhantes, já que acumulam resultados negativos na temporada. Afinal, ambos estão na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Imortal é o 18º colocado, com cinco pontos. Já o Peixe está uma posição abaixo e um ponto a menos. Inclusive, também optaram por trocar de técnico recentemente.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite, ao vivo, a partir de 14h30, todas as emoções desta batalha. Eduardo Rizzati será o narrador. João Miguel Lotufo comenta, com o auxílio das reportagens do intrépido David Silva.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.