Bragantino x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Bragantino e Mirassol medem forças em duelo do interior paulista - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

O Brasileirão vai ganhar uma nova casa a partir desta segunda-feira (5). Às 19h, o Bragantino recebe o Mirassol no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, válido pela sétima rodada do torneio. A partida marca a estreia da nova casa do Massa Bruta, enquanto o Nabi Abi Chedid passa por reformas.

A Voz do Esporte acompanha o duelo do interior paulista com Cesar Tavares (narração), João Miguel Lotufo (comentários) e Christopher Henrique (reportagem).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.