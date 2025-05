Botafogo teme lesões nos nove jogos até o Mundial de Clubes

O Botafogo começa, neste sábado (3), contra o Bahia, pelo Brasileirão, uma maratona de nove jogos em 39 dias até o início do Mundial de Clubes. O calendário para o Alvinegro ficou ainda mais apertado com sua participação na competição internacional, além do Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. No Brasileiro, o Botafogo é o nono oitavo colocado, com oito pontos.

No Mundial de Clubes, o Alvinegro vai encarar Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain e Seattle Sounders, pelo Grupo B. Até lá, a maratona será de, em média, uma partida a cada quatro dias. A estreia será no dia 15 contra o Seattle Sounders, no Lumen Field.

Semana livre de treinos

O técnico Renato Paiva só terá uma semana livre, no começo de junho, para preparar melhor a equipe, dias antes da viagem para os Estados Unidos.

Neste período, o Glorioso jogos importantes pela frente na fase de grupos da Conmebol Libertadores – hoje, é o terceiro colocado no Grupo A, mas depende apenas de si para se classificar ao mata-mata – e jogar mais seis rodadas do Brasileirão. Há, assim, um monitoramento severo para que nada atrapalhe o planejamento da comissão técnica.

Calendário do Botafogo

03/05: Bahia (Brasileirão)

06/05: Carabobo (Libertadores)

11/05: Internacional (Brasileirão)

14/05: Estudiantes (Libertadores)

18/05: Flamengo (Brasileirão)

22/05: Capital-DF (Copa do Brasil)

27/05: Universidad de Chile (Libertadores)

01/06: Santos (Brasileirão)

04/06: Ceará (Brasileirão)

A preocupação com o desgaste do elenco é diária para o técnico Renato Paiva. Barboza, Martins e Savarino estão lesionados, contudo, o treinador acredita na recuperação dos atletas para a disputa do Mundial de Clubes.

Para evitar o desfalque de algum atleta, o treinador português pretende poupá-los em alguns jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Na verdade, em alguns jogos, a ideia é escalar a equipe reserva, pois ele teme que algum atleta importante sofra contusão e, por causa disso, fique de fora de jogos considerados decisivos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.