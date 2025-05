Ceará vence o Vitória e entra no G6 do Brasileirão

O Ceará conquistou importante vitória neste sábado (3), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Castelão, o Vozão recebeu o Vitória e venceu por 1 a 0, gol do zagueiro Marllon. O triunfo no clássico do Nordeste fez a equipe cearense a subir na tabela de classificação.

O resultado colocou o Ceará provisoriamente no G6 da competição, com 11 pontos, na quinta posição. O Vitória, por sua vez, caiu para 17ª colocação, amargando a zona do rebaixamento.

O Vitória volta a campo na próxima terça-feira (6), quando recebe o Defensa y Justicia pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Por outro lado, no Brasileirão, o Leão encara na oitava rodada o Vasco, no Barradão, no próximo sábado (10), enquanto o Vozão visita o Santos na segunda-feira (12).

LEIA MAIS: Santos muda local da partida contra o Ceará para o Pacaembu

O jogo começou parelho, com o Ceará com a bola no pé e tendo dificuldade para criar, principalmente pela forte marcação do adversário. A primeira oportunidade foi do Vitória com o zagueiro Neris, que testou para fora. O Leão seguia apostando nos contragolpes. Assim, Carlinhos perdeu boa chance após finalizar longe do gol.

O Vozão melhorou na metade final e assustou em cobrança de falta de Mugni. No fim, o jogo ficou movimentado e as duas equipes partiram para a trocação. Galeano quase fez o primeiro em chute de fora da área que desviou em Pedro Henrique. Por outro lado, Matheuzinho jogou fora um bom contra-ataque para o Vitória e Lucas Braga concluiu com perigo em bola aérea.

Ceará marca com Marllon e garante a vitória no Castelão

O Ceará voltou do intervalo pressionando, encurralando o Vitória em seu campo e marcando sob pressão. Pedro Henrique teve duas chances. Uma delas, mandou no travessão em cobrança de falta. Logo em seguida, o Vozão abriu o placar com o zagueiro Marllon, que cabeceou sozinho após cobrança de escanteio de Lucas Mugni.

Atrás do marcador, Thiago Carpini fez três alterações que tornaram o time mais ofensivo, enquanto o Ceará apostava na velocidade de seus homens de frente para sair nos contra-ataques. Wellington Rato pegou sobra na área e bateu para defesa de Fernando Miguel. No time da casa, a marcação pressão surtiu efeito. Em roubada de bola, Pedro Henrique acionou Rômulo, que obrigou Lucas Arcanjo à boa defesa. No rebote, o atacante também desperdiçou. Em seguida, foi a vez de Lelê desarmar Neris e finalizar para fora. No fim, o Vozão segurou o resultado e conquistou mais uma vitória em casa.

Ceará 1 x 0 Vitória

Campeonato Brasileiro – 7ª rodada

Data e horário: 03/05/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano (Rafael Ramos – intervalo), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego e Fernando Sobral; Pedro Henrique (Nicolas, 46’/2°T), Lucas Mugni (Rômulo, 26’/2°T) e Galeano (Bruno Tubarão, 32’/2°T); Pedro Raul (Lelê, 32’/2°T). Técnico: Léo Condé

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Neris (Edu, 49’/2°T), Lucas Halter e Jamerson; Ricardo Ryller (Wellington Rato, 12’/2°T), Ronald Lopes e Matheuzinho (Fabri, 38’/2°T); Lucas Braga (Erick, 12’/2°T), Carlinhos (Léo Pereira, 12’/2°T) e Janderson. Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

GOLS: Marllon, 10’/2°T (1-0)

Cartões amarelos: Matheuzinho, Claudinho (VIT)

Cartão vermelho: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.