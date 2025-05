Fluminense marca no fim e espanta crise no Brasileirão

O Fluminense voltou a vencer um jogo neste Brasileirão-2025 com gol no apagar das luzes, tal qual ocorreu diante de Bragantino e Santos. Neste sábado (3), o Tricolor virou para cima do Sport no Maracanã, aplicando 2 a 1. Pablo abriu o placar no primeiro tempo, mas o Tricolor chegou ao triunfo com gols de Serna e Everaldo.

Com o resultado, o Fluminense se redimiu após dois tropeços (empate com Vitória e derrota para o Botafogo) e está em quarto lugar, com 13 pontos. Já o Sport segue em último, com dois pontos e ainda nenhum triunfo no Brasileirão. O Flamengo é o líder, com 14 pontos, mas ainda joga na rodada.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o Atlético-MG, enquanto o Sport recebe o Cruzeiro. Os dois jogos serão no domingo (11).

Sport começa melhor e abre o placar

O Fluminense até começou melhor e teve boa chance com Samuel Xavier logo aos 5. No entanto, o Leão logo tomou conta do jogo. Assim, Barletta respondeu três minutos mais tarde, exigindo grande defesa de Fábio. O Spoirt, inclusive, abriu o placar aos 23. Lucas Lima partiu pelo lado esquerdo, ganhou de Ignácio na marcação e cruzou Pablo. O centroavante fez um gol típico de camisa 9, cabeceando com êxito.

O Sport seguiu rugindo mais alto e quase marcou na sequência. Barletta arriscou da entrada da área, Fábio fez defesa de cinema, mas cedeu rebote nos pés de Atencio. Talvez um pouco desatento, o argentino chutou na trave. O Fluminense, entretanto, viveu seu melhor monento nos 15 minutos finais e enfileirou grandes chances. Ganso, Everaldo, Canobbio, Arias e Samuel Xavier levaram perigo. Nos acréscimos, Lucas Lima cruzou para Barletta, mas Freytes antecipou-se e afastou o perigo.

Fluminense empata com sotaque colombiano e vence no fim

O Fluminense voltou do intervalo com Serna no lugar de Canobbio. Inicialmente, o Sport teve as melhores oportunidades. Assim, Renato Gaúcho fez mais duas mudanças, lançou Lima e Nonato, o que logo deu resultado. Afinal, aos 14, Arias invadiu a área, foi à linha de fundo e cruzou para Serna marcar de cabeça. Um gol ao ritmo de cumbia e sotaque colombiano.

Arias apareceu novamente aos 26 minutos. Ou melhor, ele foi derrubado na área em lance com João Silva. O árbitro Rafael Rodrigo Klein até marcou pênalti, mas o VAR interveio e o lance foi anulado. Assim, curiosamente, o Fluminense ficou na bronca com a arbitragem por conta de pênaltis em Arias em três jogos seguidos no Brasileirão: Vitória, Botafogo e agora Sport. Todos os fatídicos lance foram nas retas finais dos respectivos duelos.

O Fluminense apertou bastante no fim, teve chance com Lezcano de fora da área, uma com Everaldo, outra com Ignácio. De tanto martelar, o Tricolor chegou à vitória aos 51, quando Guga acionou Arias, que encontrou o centroavante livre para marcar.

FLUMINENSE X SPORT

Série A do Brasileiro – 7ª rodada

Data-Hora: 2/5/2025

Local: Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli (Lezcano, 9’/2ºT) , Hércules (Nonato, 9’/2ºT) e Ganso (Lima, 9’/2ºT); Arias, Everaldo e Canobbio (Serna – Intervalo) Técnico: Renato Gaúcho

SPORT: Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús (Dalbert, 41’/2ºT); Rivera, Zé Lucas (Du Queiroz, 18’/2ºT), Atencio (Lenny Lobato, 18’/2ºT), Lucas Lima e Barletta (Arthur Souza, 39’/2ºT); Pablo (Carlos Alberto, 39’/2ºT) Técnico: Pepa

Gols: Pablo, aos 24’/1ºT (0-1), Serna, aos 15’/2ºT (1-1) e Everaldo, aos 51’/1ºT (2-1)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Michel Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões Amarelos: Atencio, Caíque França, Hereda e Lucas Lima (SPT)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.