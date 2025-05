Corinthians castiga o Internacional em jogo repleto de polêmica com VAR na Neo Química

Era noite de Yuri Alberto na Neo Química Arena. O Corinthians contou com um hat-trick de seu artilheiro e o gol de Coronado para vencer o Internacional em um duelo elétrico e repleto de reviravoltas. Embora o placar tenha ficado em 4 a 2 o Timão teve outras duas chances de ampliar a vantagem — ambas anuladas após análise do VAR. Já o Colorado perdeu Bruno Henrique — expulso — para próxima partida e ficou na bronca com o pênalti em Bidu.

Com a vitória, o Timão pulou momentaneamente para 11ª colocação na tabela do Brasileirão, com oito pontos. O Colorado, por sua vez, aparece em sétimo lugar e soma 10 — empatado com o Cruzeiro, primeiro time do G6.

Internacional busca a virada

Dorival Jr. escolheu estrear na Neo Química Arena com um time escalado no 4-4-2, com Romero fechando a segunda linha pelo lado esquerdo. O esquema deu certo de início, mas a postura do Inter também colaborou. Isso porque o Colorado começou o jogo muito atrás, se protegendo em linha de cinco e sofreu uma pressão adversária.

Embora não tivesse criado tanto, o Timão jogou melhor nos primeiros 25 minutos, com uma postura mais agressiva do que o adversário. Assim, aos 24′, chegou ao gol com Yuri Alberto. O camisa 9 recebeu de Memphis, limpou Vitão e Fernando, chutou rasteiro no canto esquerdo de Anthoni e guardou. Ele, aliás, marcou o quarto tento no ex-time em cinco confrontos.

Roger decidiu mexer no time, especialmente em Fernando, e o time mudou a postura. Além de se lançar mais à frente, o Colorado ainda contou com o crescimento de Wesley para se impor. A recompensa veio aos 37 minutos, com Aguirre.

O Corinthians caiu de produção e passou a errar, culminando no gol de empate do Inter. Thiago Maia aproveitou a saída errada do adversário e tocou para Wesley, que cruzou para Aguirre completar. Logo depois, aos 41′, o volante fez o dele. Alan Patrick observou a movimentação do camisa 29 dentro da área e tocou para o meia, que só precisou empurrar para dentro e virar a partida.

Uma virada que se fez especialmente pela qualidade do Inter. O time de Roger Machado soube atacar as fragilidades dos donos da casa, com gols de jogadas trabalhadas. Os paulistas, por sua vez, chegam à marca de seis tentos sofridos nos últimos 135 minutos de Brasileirão.

VAR, pênalti e castigo do Corinthians

O segundo tempo quase seguiu o roteiro inicial, ou seja, com gol de Yuri Alberto. Até teve, quando ele aproveitou a sobra de Romero e fuzilou a rede de Anthoni, mas o tentou acabou anulado por falta em Wesley na origem da jogada aos 11′.

A partida ganhou contornos dramáticos a parir da expulsão de Bruno Henrique, aos 16′. O defensor colorado ia deixar o campo por opção técnica no instante em que recebeu o segundo amarelo por falta em Ranielle. A resposta do Timão foi quase imediata e novamente com ele: Yuri Alberto. Matheus Bidu ajeitou para o artilheiro, que ganhou de Victor Gabriel e, de cabeça, deixou tudo igual.

A expulsão evidentemente trouxe consequências ao Inter, e o jogo ficou sob controle dos donos da casa. O Timão chegou a marcar o terceiro – quarto na partida – com Memphis, mas também acabou anulado após análise do VAR. O árbitro identificou falta de André Ramalho em Luis Otávio na origem da jogada, aos 35′.

No apagar das luzes, aos 45 minutos, o lance da partida: pênalti para o Corinthians. Romero levantou a perna e acabou atingindo Matheus Bidu dentro da área, o VAR chamou, e o árbitro assinalou penalidade máxima. O camisa 9 bateu no canto direito de Anthoni, que pulou para o lado esquerdo, e marcou seu terceiro na partida.

CORINTHIANS 1X2 INTERNACIONAL

Série A do Brasileiro – 7ª rodada

Data-Hora: 3/5/2025

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Cacá, Hugo (Matheus Bidu, 01/2ºT); José Martínez (Talles Magno, 20’/2ºT), Raniele (Igor Coronado, 27’/2ºT), Carrillo (Charles, 35’/2ºT), Memphis Depay, Yuri Alberto e Ángel Romero (Maycon, 20’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.

INTERNACIONAL: Anthoni, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Barnabéi; Fernando, Thiago Maia (Ronaldo, 11’/2ºT), Bruno Henrique, Wesley (Luis Otávio, 31’/2ºT), Alan Patrick (Óscar Romero, 0’/2ºT) e Enner Valencia (Gustavo Prado, 18’/2ºT). Técnico: Roger Machado.

Gols: Yuri Alberto, 24’/1ºT (1-0); Aguirre, 37’/1ºT (1-1); Thiago Maia, 4’/1ºT (-2); Yuri Alberto,

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões Amarelos: Bruno Henrique e Romero (INT); Matheuzinho e Charles (COR)