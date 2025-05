Vasco: Pedrinho abre o jogo sobre negociação com Fernando Diniz

Diniz está sem clube desde que deixou o Cruzeiro, no início do ano - (crédito: - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Pedrinho abriu o jogo sobre o interesse no técnico Fernando Diniz. No embarque da delegação para Brasília, onde o Vasco enfrenta às 16h (de Brasília) de domingo (4) o Palmeiras, no Mané Garrincha, o presidente do Cruz-Maltino atualizou a negociação. Além disso, o mandatário adiantou que as conversas estão no início.

“E com relação ao treinador, assim que fez o desligamento do Carille a gente entrou em contato com o Diniz e com o staff dele para começar a negociação. Então a gente está em processo de negociação com o Fernando Diniz. Se você perguntar quantos por cento para fechar ou para não fechar, não tem isso ainda porque é recente, porque eu respeitei e sempre respeito o treinador que está no cargo para, assim que sair, ir para uma outra direção. Então a conversa está nesse pé com o Fernando Diniz, iniciando uma negociação. Pode ter um desfecho positivo, pode não ter”, disse Pedrinho em entrevista aos canais “BTB Sports” e “Podcast Cruzmaltino” no YouTube.

LEIA MAIS: Ludogorets (BUL) exerce opção de compra por Erick Marcus, do Vasco

As tratativas para contratar Diniz começaram, de fato, na última quarta-feira (30). A primeira pedida salarial do staff do treinador estava dentro dos padrões dos principais técnicos do Brasil. Contudo, o Vasco não está disposto a fazer “loucuras” para contratar um novo comandante. Assim, a diretoria deixou evidente que a negociação será em outros moldes.

Vasco não fará loucuras por novo treinador

Contudo, a questão salarial não deve ser um problema para Fernando Diniz. Afinal, o técnico sabe que para assumir o Vasco, terá que abrir mão de altos valores. Ele demonstrou interesse em comandar o Cruz-Maltino por conta da ótima relação que tem com Pedrinho e um sentimento de dívida com o clube pela primeira passagem dele pela Colina. Afinal, em 2021, não conseguiu levar a equipe ao acesso do Brasileirão.

Diniz também está cauteloso sobre assumir uma nova equipe, após ser desligado do Cruzeiro no início do ano. Ele deseja trabalhar com um dirigente com quem tenha uma boa conexão, como é o caso de Pedrinho, que já rasgou elogios ao treinador em diversas ocasiões. Assim, o Vasco ficou à frente de outros clubes interessados, como o Santos, que fechou com Cléber Xavier, ex-auxiliar de Tite.

Nos corredores de São Januário, acredita-se que a novela terá um final feliz nos próximos dias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.