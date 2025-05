Sport demite Pepa após derrota para o Fluminense no Campeonato Brasileiro

O Sport oficializou, na noite deste sábado (03), a demissão do técnico Pepa. A saída ocorreu momentos após a derrota para o Fluminense — a quinta no Brasileirão —, por 2 a 1, no Maracanã, pela sétima rodada. O treinador deixa o Leão na lanterna da tabela de classificação, com dois pontos somados de 21 disputados.

Pepa não venceu à frente do Rubro-Negro nesta edição da Série A. Foram cinco derrotas — contra Palmeiras, Vasco, Bragantino, Corinthians e Fluminense — além de dois empates, esses diante de São Paulo e Fortaleza. Para se ter uma ideia, só o Leão ainda não triunfou no Brasileirão.

A decisão da diretoria rubro-negra foi motivada, primordialmente, pela insatisfação com o desempenho da equipe e os números negativos acumulados nos primeiros compromissos da temporada. “O treinador não resistiu à sequência de resultados ruins”, informou uma fonte ligada ao clube.

O Sport Club do Recife comunica, oficialmente, o desligamento do técnico Pepa. Juntamente com ele, deixam o Clube os membros de sua comissão técnica: Samuel Correia, Hugo Silva, Pedro Oliveira e Pedro Azevedo. O Clube agradece aos profissionais pela dedicação, comprometimento e… pic.twitter.com/R2gCXtZwT0 — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 4, 2025

Passagem de Pepa pelo Sport

Desde que assumiu o comando do Sport, em setembro de 2024, o técnico português dirigiu o time em 45 partidas, com 21 vitórias, 10 empates e 14 derrotas — um aproveitamento de 55,5%. Pepa conquistou o título do Campeonato Pernambucano de 2025 e foi responsável pelo acesso à Série A no ano anterior, desempenho que lhe rendeu a renovação contratual.

Ainda assim, a pressão sobre o treinador aumentou após uma série de nove partidas sem vencer. O Sport foi derrotado pelo Altos-PI por 1 a 0 na Ilha do Retiro, em duelo válido por fase anterior à Série A, e também perdeu para o Retrô na final do Pernambucano — embora tenha ficado com o título nos pênaltis.

A queda de rendimento em 2025 fez com que Pepa igualasse sequências negativas de sua carreira. No Cruzeiro, em 2023, ele também permaneceu sete partidas sem vencer no Brasileirão, o que levou à sua saída. Situação semelhante foi registrada em sua passagem pelo Tondela, de Portugal, onde ficou nove rodadas sem vitórias na temporada 2016/2017.

O próximo compromisso do Sport está marcado para o domingo (11 de maio), às 16 horas (horário de Brasília), contra o Cruzeiro, na Ilha do Retiro.

Nota Oficial

“O Sport Club do Recife comunica, oficialmente, o desligamento do técnico Pepa. Juntamente com ele, deixam o Clube os membros de sua comissão técnica: Samuel Correia, Hugo Silva, Pedro Oliveira e Pedro Azevedo. O Clube agradece aos profissionais pela dedicação, comprometimento e pelos serviços prestados ao longo do período em que estiveram à frente da equipe, durante o qual o Sport conquistou o título do Campeonato Pernambucano e o acesso para a Série A. Desejamos sucesso a todos na continuidade de suas carreiras.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.