Vitão endurece o tom em desabafo contra arbitragem após derrota do Inter: ‘tudo cagado’

A derrota do Internacional por 4 a 2 para o Corinthians, pela sétima rodada do Brasileirão, ficou marcada pelo sentimento de frustração para os colorados. Similar às manifestações do clube, o zagueiro Vitão também criticou duramente o desempenho de Paulo César Zanovelli neste sábado (03), na Neo Química Arena. O defensor, aliás, reclamou de uma espécie de ‘desfavorecimento habitual’ no estádio: “Sempre 11 contra 12”.

“A gente sabe que aqui é sempre assim, né? Nosso time vem de uma sequência muito boa. Mas infelizmente aqui dentro a gente tem que jogar sempre contra 12. Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique [expulso] fez vira falta para segundo amarelo”, disparou em entrevista pós-jogo.

Vitão também mostrou inconformismo com a não expulsão de Yuri Alberto, autor de três dos seis gols da partida, após o primeiro gol anulado do Corinthians. Segundo o zagueiro, o atacante já tinha amarelo e deveria ter recebido outro no choque com Wesley na origem da jogada.

“No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha tomado o cartão. Tinha que ter tomado o outro. Então tinha que ter acabado expulso também”, criticou o zagueiro.

Vitão faz quórum ao Internacional

O defensor ainda protestou contra a ausência de revisão do VAR no lance em que Wesley caiu na área após contato com Yuri Alberto. Sem saber, Vitão fazia quórum às reclamações do Colorado nas redes sociais pelo decorrer da partida.

“Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou para olhar. Pode ser muito cagado para vir apitar jogo aqui. Sempre vai ser assim mesmo. Sempre assim. É 11 contra 12 essa porcaria aqui”, completou.

?? Desabafo fortíssimo de Vitão após Corinthians 4×2 Internacional: “Aqui (na Neo Química Arena) é sempre assim. Colocam uns árbitros cagados para vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui!” ???? @pvsportbr pic.twitter.com/ke42kvMhJv — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) May 3, 2025

Vitória dos donos da casa

A partida foi movimentada do início ao fim. O Corinthians saiu na frente com Yuri Alberto, mas viu o Internacional virar ainda no primeiro tempo com gols de Aguirre e Thiago Maia. Na etapa final, um lance factual modificou toda partida: a expulsão de Bruno Henrique.

O Corinthians soube aproveitar a vantagem numérica para fazer o dever de casa e garantir os três pontos em casa. Com um a mais, o time paulista levou poucos minutos para empatar e virar com Yuri Alberto — responsável por um hat-trick. Coronado, aos 51 minutos, fechou a conta.