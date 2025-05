Vasco afasta funcionário que agrediu torcedor em Brasília

O Vasco emitiu uma nota oficial na noite deste sábado (3) repudiando a agressão de um funcionário a um torcedor do time horas antes, na recepção ao time em um hotel brasiliense. O Cruz-Maltino, vale lembrar, enfrentará o Palmeiras neste domingo (3), no Mané Garrincha, com mando do próprio Vasco, às 16h. O duelo vale pela sétima rodada do Brasileirão. A equipe carioca garantiu ainda que o funcionário foi afastado.

O homem foi identificado como Vinícius Couto e trabalha como motoboy. As imagens circulam na Internet. Ele contou que foi agredido após tecer críticas a Felipe Loureiro, técnico interino do Vasco e um dos maiores ídolos da história do Cruz-Maltino. Couto, aliás, prometeu ainda ir a uma delegacia na região para registrar um boletim de ocorrência contra Betinho.

O Vasco mandou deste domingo contra o Palmeiras para Brasília por conta de um contrato assinado ainda na gestão 777. Além disso, a diretoria atual entende que este embate é uma grande oportunidade para o Cruz-Maltino engordar teus cofres.

O time comandado interinamente por Felipe entra em campo em 12º lugar, com sete pontos. Assim, o Vasco precisa da vitória para não correr nenhum risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento. O primeiro da zona da degola, contudo, é o Vitória, com seis pontos.

Confira a nota oficial do Vasco

“O Vasco da Gama vem a público manifestar seu absoluto repúdio a qualquer forma de violência e reafirmar que não admite nem tolera condutas contrárias aos princípios e valores que norteiam sua história.

Diante dos fatos ocorridos na noite deste sábado (3/5), no hotel onde a delegação está hospedada em Brasília, o clube informa que adotou imediatamente medidas administrativas, incluindo o afastamento do funcionário envolvido, para apuração rigorosa do caso.

Reiteramos nosso compromisso com a verdade e com o respeito a todos que fazem parte da história do Vasco da Gama — dentro e fora de campo”, publicou o clube carioca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.