Volta Redonda vence a 1ª na Série B, deixa zona de rebaixamento e afunda Paysandu

O Volta Redonda conquistou seu primeiro triunfo na Série B do Campeonato Brasileiro após um início turbulento. Na noite deste sábado (3), pela sexta rodada, a equipe do Sul-Fluminense fez valer o mando no Estádio Raulino de Oliveira e venceu por 1 a 0 o Paysandu, graças ao gol de Gabriel Bahia já na reta final.

Com o resultado, o Voltaço saiu da zona de rebaixamento, já que pula para a 16ª colocação, agora com quatro pontos. O Papão, por outro lado, se afunda ainda mais no Z4, estacionado nos dois pontos, em 19º. O time de Belém do Pará, aliás, só aparece à frente do lanterna Amazonas em razão do saldo de gols: -5 contra -6. Leia mais notícias de Futebol Brasileiro O jogo

Os donos da casa apostaram em jogadas pelos flancos com cruzamentos em sequência. Hyuri, em grande oportunidade, acertou a trave. Aos 27 minutos, veio lance polêmico do jogo: o VAR chamou o árbitro de campo após aplicação de cartão vermelho ao zagueiro Gabriel Pinheiro, do Voltaço, por falta no goleiro Matheus Nogueira. Após a reunião, a escolha foi pelo amarelo. A partir daí, o jogo perdeu ritmo. O Paysandu, que vive forte pressão, não deu trabalho ao goleiro Jean Drosny na primeira etapa. Na volta do intervalo, o Volta Redonda seguiu martelando o Paysandu, que se defendeu com competência. Hyuri, um dos mais participativos em campo, tentou arremate de bicicleta e errou a bola. Na jogada lance seguinte, Fabrício quase surpreendeu Nogueira em chute de longe. Quando o placar parecia definido, Luciano Naninho, em cobrança de escanteio aos 50′, achou Gabriel Bahia bem posicionado para superar a retaguarda bicolor e assegurar o primeiro resultado positivo do Voltaço na Segundona. Próximos compromissos Os times voltam a campo pela Série B apenas na próxima semana. Pela sétima rodada, o Volta Redonda visita o Criciúma, no interior de Santa Catarina. O jogo será no domingo (11), às 16h, no Estádio Heriberto Hülse. Já o Paysandu encara o América-MG na quarta-feira (14), às 21h, na Arena Indepedência, em Belo Horizonte. Antes, porém, o Papão terá pela frente o clássico contra o Remo, na quarta (7), às 21h, no Mangueirão, pela primeira partida da final do Campeonato Paraense.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.