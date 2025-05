Paiva: ‘Se tivéssemos a mesma eficácia do Bahia…’

O Botafogo, sob o comando do técnico Renato Paiva, completou seis jogos sem marcar fora de casa. O time não sabe o que é balançar redes como visitante. Neste sábado (4), na Arena Fonte Nova, não foi diferente. Pois o Glorioso perdeu para o Bahia por 1 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico português lamenta e culpa, então, a falta de pontaria do ataque alvinegro.

“Se tivéssemos a mesma eficácia do Bahia, pelo menos, teríamos empatado. Tivemos mais de uma oportunidade clara. Não aproveitamos e fomos penalizados, mais uma vez perdendo fora e mais uma por 1 a 0. O nosso nível de eficácia ofensiva tem que melhorar, porque criamos para igualar”, iniciou Paiva.

O técnico, porém, acredita que o Botafogo dominou o segundo tempo.

“No primeiro tempo, não conseguimos criar grandes oportunidades de gol. O Bahia também não, mas a que teve conseguiu concretizar, fazer 1 a 0 e ir em vantagem para o intervalo. Depois, corrigimos algumas situações em termos defensivos, e o segundo tempo foi praticamente nosso”, entende o técnico português.

Com Paiva, o Botafogo tem cinco derrotas e um empate fora. No Brasileirão, o atual campeão soma oito pontos e caiu para a 11ª posição.

