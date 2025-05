John: ‘Jogo de terça é o da vida para o Botafogo’

Sem conseguir triunfar como visitante sob o comando do técnico Renato Paiva (cinco derrotas e um empate), o Botafogo tem mais um confronto fora de casa pela frente. Na terça-feira (6), o Mais Tradicional visita o Carabobo, na Venezuela, pela quarta rodada do Grupo A da Copa Libertadores. O Alvinegro está na terceira colocação da chave, com três pontos, atrás de Estudiantes (seis) e Universidad de Chile (sete).

“É jogo da vida para o Botafogo. Vamos esfriar a cabeça porque tem mais”, definiu o goleiro John.

Na derrota para o Bahia por 1 a 0, pela rodada 7 do Campeonato Brasileiro, neste sábado (3), na Fonte Nova, John chegou a ser expulso ao colocar a mão na bola fora da área, nos acréscimos. No entanto, o VAR solicitou revisão, e o árbitro entendeu que a bola não iria diretamente para o gol. Por isso, o guardião da meta alvinegra ficou só com o cartão amarelo.

“Eu dei dois passos para trás porque a cavada do jogador do Bahia foi fraca. Não era para vermelho. Depois, ele (árbitro) corrigiu. Fiz uma defesa bonita”, celebrou.

O goleiro também lamentou a má jornada em Salvador.

“Não fizemos nosso melhor e pecamos um pouquinho”, colocou.

