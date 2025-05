Wings for Life: DF recebe corrida beneficente global neste domingo (4/5)

O mundo inteiro vai correr junto com o Distrito Federal, neste domingo (4/5), na Wings for Life World Run. Sucesso global, a corrida chega ao quadradinho para a 12º edição reunindo atletas de vários cantos do planeta para o evento, que visa arrecadar dinheiro para pesquisas que buscam a cura para lesões na medula espinhal. Pessoas em várias cidades e países podem participar de forma virtual, mas a sede presencial será em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, com largada prevista para 8h.

Quem for participar in loco terá uma companhia de luxo, com a presença das medalhistas olímpicas de vôlei de praia em Paris-2024, Duda e Ana Patrícia. Já para os que forem de outros locais, a participação online é feita através de aplicativos, possibilitando pessoas de todo o mundo a fazerem parte.

“O esporte transformou nossas vidas, então participar e apoiar uma causa tão importante como a cura da lesão medular é algo que nos emociona de verdade. A Wings for Life mostra que cada passo e cada esforço fazem a diferença. Estar em Brasília, correndo lado a lado com mais de 2 mil pessoas por esse propósito vai ser um momento único”, disse a dupla.

A sergipana Duda Lisboa e a mineira Ana Patrícia Ramos estão sentindo um gostinho da vida candanga. A dupla de ouro está no Distrito Federal há três semanas, desde a etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia, no qual terminaram com o terceiro lugar. No último fim de semana também participaram da competição nacional da modalidade e foram vice-campeãs.

O foco delas agora, porém, é na Wings for Life. A corrida já passou por 195 países e reuniu mais de 1,5 milhão de participantes, arrecadando um valor acima de R$ 51 milhões de euros para a pesquisa científica. O evento teve edições no Brasil nas cidades de Florianópolis, Rio de Janeiro e Brasília.

A novidade da vez será a implementação de uma experiência de áudio para enriquecer a atividade. A podcaster Marcela Ceribelli será a anfitriã da jornada, guiando os participantes durante o percurso, além de uma trilha sonora oficial transmitida pela Rádio Disney+.

Com formato diferente, a largada acontece simultaneamente em todo o mundo, mas não há uma linha de chegada fixa. Na realidade, existe um carro virtual que começa a perseguir os competidores 30 minutos após a largada e aumenta de velocidade gradativamente. O campeão é quem for o último a ser alcançado. Desta vez, a voz do “catcher car” será a influenciadora Manu Cit.

As inscrições custam R$ 69,00 e podem ser feitas no site oficial da corrida.